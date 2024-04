ZDA so v pričakovanju napada Irana, ki je napovedal maščevanje za izraelski napad na iranski konzulat v Damasku, svojim diplomatom v Izraelu v četrtek odredile omejitev gibanja. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v luči okrepljenih napetosti Kitajsko in druge države pozval, naj vplivajo na Iran, da ne napade Izraela.

"Iz obilice previdnosti je uslužbencem ameriške vlade in njihovim družinskim članom do nadaljnjega prepovedano iz osebnih razlogov potovati z območij Tel Aviva, Jeruzalema in Beeršebe," je sporočilo veleposlaništvo ZDA v Izraelu.

Narave varnostne grožnje ne navaja, vendar pa se krepi zaskrbljenost zaradi možnosti iranskega odgovora na izraelski napad 1. aprila v Damasku, ki je zahteval življenja sedmih pripadnikov iranske revolucionarne garde, med njimi dveh generalov.

Blinken se je v četrtek po telefonu pogovarjal s kolegi iz Kitajske, Turčije, Savdske Arabije in nekaterih evropskih držav ter jih pozval, naj uporabijo svoj vpliv in Iranu dajo vedeti, da zaostritev spopadov na Bližnjem vzhodu ni v nikogaršnjem interesu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Matt Miller.

Dodal je, da je Blinken govoril tudi z izraelskim obrambnim ministrom in mu zagotovil trdno podporo ZDA pred iranskimi grožnjami.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je prav tako v četrtek povedala, da so ZDA posvarile Iran glede groženj Izraelu. Predsednik ZDA Joe Biden je že v sredo povedal, da je ameriška podpora Izraelu neomajna ne glede na vse kritike na račun premierja Benjamina Netanjahuja zaradi vojne v Gazi.

Iran v zadnjem času krepi svoje grožnje s povračilom. Nazadnje je v sredo vrhovni voditelj države ajatola Ali Hamenej dejal, da mora biti Izrael kaznovan za napad, ki da je bil enak kot napad na iranskem ozemlju.