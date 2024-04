Preiskovalna komisija DZ o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank namerava na današnji seji zaslišati vodilne v državnih podjetjih in zaposlene v oglaševalskih agencijah Tomaža Seljaka, Andreja Slaparja, Urbana Krajcarja in Denisa Manceviča.

Predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta (Svoboda) je ob prevzemu funkcije decembra povedala, da je komisija do takrat ugotovila, da se je vrednost nakazil izbranim medijem prek medijskih agencij "skokovito in izjemno" povečala v času tretje vlade Janeza Janše, zato nameravajo preveriti razloge za to in ugotoviti, ali so se morda dogajale zlorabe državnih podjetij.

Medijske agencije ne delujejo le kot zakupniki medijskega oglasnega prostora v imenu državnih podjetij, temveč pogosto kot lobisti, saj odločajo, kateri medij bo dobil denar in koliko ga bo dobil, je takrat še pojasnila Vonta.

Komisija bo po napovedanem vrstnem redu sejo začela z zaslišanjem nekdanjega predsednika uprave družbe Telekom Slovenije Tomaža Seljaka, nadaljevala bo s predsednikom uprave Zavarovalnice Triglav Andrejem Slaparjem, zaposlenim v agenciji Pristop Urbanom Krajcarjem in Denisom Mancevičem iz družbe Herman in partnerji.