Pred komisijo o financiranju političnih strank neuradno tudi Zavrl in Brodnjak

Komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, bo v nadaljnje pod drobnogled vzela morebitno vlogo medijskih agencij pri obvodnem financiranju strank, je napovedala predsednica komisije Tamara Vonta. Utemeljeno je namreč moč sklepati, da se preko agencij denar pretaka od državnih podjetij do izbranih medijev, je dejala. Večer neuradno poroča, da naj bi preiskovalna komisija v prihodnosti zaslišala tudi nekatere gospodarstvenike, med drugim predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, dolgoletnega prvega moža Slovenskih železnic Dušan Mes in nekdanjo predsednico uprave Petrola Nada Drobne Popovič .

Medijske agencije ne delujejo le kot zakupniki medijskega oglasnega prostora v imenu državnih podjetij, temveč pogosto kot lobisti, saj odločajo, kateri medij bo dobil denar, in koliko ga bo dobil, je nadaljnjo delo komisije v današnji izjavi za medije pojasnila Tamara Vonta (Gibanje Svoboda).

Po njenih besedah je ob tem mogoče opaziti, da medijskih agencij pri teh odločitvah ne vodijo običajna merila, kot so denimo branost, gledanost in obiskanost, temveč "zelo specifična merila". "Z denarjem državljank in državljanov torej širijo svojo moč in vpliv. Tako lahko določene medije tudi utišajo, spet drugje pa si kupijo naklonjenost in v imenu naročnikov opravljajo tudi tako imenovano umazano delo," je izpostavila.

Pred komisijo tudi Brodnjak, Mes in Drobne Popovičeva?

Člani preiskovalne komisije DZ so na zadnji seji tako sprejeli tudi nabor prič, ki jih bodo zaslišali. Večinoma gre za vodstva medijskih agencij, pa tudi nekatere direktorje oziroma predsednike uprav podjetij, v katerih ima država večinski oziroma pomemben delež. Članica komisije Nataša Sukič (Levica) pa je o izbiri prič dodala še, da ni pomembno, kolikšen delež ima država v posameznih podjetjih, temveč, da ga ima. Posameznih imen prič sicer nista razkrili.

Večer sicer neuradno poroča, da naj bi komisija zaslišala Primoža Pusarja in Aleša Razpeta, direktorja komunikacijske družbe Pristop ter lobista in direktorja piarovskih agencij Stratkom in Herman & partnerji Francija Zavrla. Med pričami naj bi bil tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, dolgoletni prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes in nekdanja predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič.

Kot še poroča omenjeni medij, Vonta na vprašanje, ali je med pričami tudi Brodnjak, ni odgovorila. Pojasnila je, da če nekoga povabijo za pričo še ne pomeni, da je storil karkoli narobe. "Ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli zaslišati nekoga, ki je v okviru pristojnosti te komisije. Kogarkoli, ker ne želim, da izpade, da je kdo mogoče sveta krava, ki je nedotakljiva," je dejala Vonta.

Vonta: Posegamo v področje, ki je veljalo za nedotakljivo

V dosedanji preiskavi je preiskovalna komisija ugotovila tudi, da se je vrednost nakazil izbranim medijem preko medijskih nakazil "skokovito in izjemno" povečala v času tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše, je navedla Vonta. Zato želijo preveriti razloge za to in ugotoviti, ali je morda prišlo do zlorab državnih podjetij. Na novinarsko vprašanje, ali bodo fokus preiskave tudi v preteklosti morebitna vprašljiva oglaševalska naročila ministrstev, pa je Vonta odgovorila, da je seznam prič za zdaj takšen, kot je, a ga je ob novih ugotovitvah mogoče tudi širiti.

"Zavedam se, da posegamo v področje, ki je vrsto leto veljalo za nedotakljivo, za tabu, a dejstvo je, da so medijske agencije v Sloveniji pomemben faktor političnega življenja oziroma sprejemanja političnih odločitev v naši državi, zato ne bom presenečena, da bomo pod mnogoterimi pritiski, ne bom presenečena, če bom osebno diskreditirana," je še izpostavila Vonta. S poslanko Sukičevo sta ob tem zatrdili, da komisija pod pritiski in diskreditacijami ne bo klonila.

Vonta je sicer vodenje preiskovalne komisije prevzela po tistem, ko so iz največje vladne stranke Gibanje Svoboda izključili Mojco Šetinc Pašek, ki je do takrat vodila komisijo. Nova predsednica komisije je danes ocenila, da je komisija, tudi z vmesnim poročilom, opravila dobro delo.