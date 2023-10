Urbaniji bo vabilo na pričanje moral izročiti detektiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, bi morala nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanijo zaslišati že aprila letos, a je bila seja na pobudo predsednice komisije Mojce Šetinc Pašek nato dvakrat preložena, sprva na maj, kasneje pa na september.

Urbanija se je na družbenem omrežju X takrat norčeval, da Mojca Šetinc Pašek očitno nima časa, ker je njena prioriteta državni udar na RTV Slovenija.

Hm, danes mi je Mojca Šetinc Pašek poslala pismo in tokrat drugič prestavila zaslišanje pred njeno preiskovalno komisijo na september. Očitno nima časa, ker ji je prioriteta državni udar na @RTV_Slovenija. — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) May 15, 2023

Ko je sredi septembra že kazalo, da se bo Urbanija zaslišanja udeležil, je prisotnost tik pred zdajci odpovedal, ker naj bi imel druge obveznosti. Komisijo v njegovem primeru po besedah predsednice Mojce Šetinc Pašek zanimajo pojasnila o uredbi, s katero je vladni urad za komuniciranje ministrstvom naročil promocijo "nekih zadev".

Urbanija vabila na današnjo sejo sploh ni prevzel, zato mu bo preiskovalna komisija, kot smo izvedeli neuradno, podobno kot v še nekaterih primerih v preteklosti, ko so v komisiji presodili, da se priče izogibajo zaslišanju, vabilo izročila prek detektiva.

V skrajnem primeru bi lahko člani komisije sprejeli tudi sklep, da bodo od sodišča zahtevali odlok o prisilni privedbi Urbanije, podobno, kot so to na primer leta 2010 naredili v parlamentarni komisiji, ki je preiskovala gradbene posle in je želela zaslišati Jureta Jankovića, sina ljubljanskega župana.

O razlogih za neudeležbo na seji preiskovalne komisije smo se pozanimali tudi pri Urošu Urbaniji. Sporočil nam je, da prvič sliši za vabilo na preiskovalno komisijo, sploh pa idejo, da bi ga moral kje prevzeti. "Edino vabilo, ki ga imam, mi je poslala poslanka Tamara Vonta za petek. In takrat bom seveda prišel," nam je napisal.

V petek bo parlamentarni odbor za kulturo, ki ga vodi Vonta, na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o domnevni "čistki in vladnem prevzemu RTV Slovenija pod krinko depolitizacije".