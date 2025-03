Tudi v tokratni anketi Vox populi za časnik Dnevnik se je pokazalo, da podpora strankam stagnira, na prvem mestu s 24,1 odstotka ostaja SDS, sledi Gibanje Svoboda s 16,6 odstotka. Se je pa tokrat nekoliko zvišala ocena dela vlade. Premierju in predsedniku Svobode Robertu Golobu je uspel največji skok na lestvici priljubljenih politikov od preteklega meseca.

Delo vlade je marca kot uspešno ocenilo 34,7 odstotka vprašanih, prejšnji mesec pa 31,6 odstotka. Da je delo vlade neuspešno, je ocenilo 60,2 odstotka vprašanih (februarja 63,8 odstotka), 5,1 odstotka je bilo neopredeljenih (februarja 4,6 odstotka).

Podpora političnim strankam stagnira. Če bi bile volitve to nedeljo, bi 24,1 odstotka vprašanih volilo SDS (februarja 24 odstotkov), Gibanje Svoboda 16,6 odstotka (februarja 16,3 odstotka), SD 7 odstotkov (februarja 7,3 odstotka), Levico 6,1 odstotka, kar je enako kot februarja, in NSi 5,5 odstotka (februarja 5,6 odstotka). Sledijo Demokrati s 3,3 odstotka (februarja 2,9 odstotka), stranka Vesna z 2,9 odstotka (februarja 3,1 odstotka) in SLS z 1,7 odstotka (februarja 1,9 odstotka). Da bi volili drugo stranko, jih je odgovorilo 3,4 odstotka, 4,3 odstotka jih ne bi volilo, 25,1 odstotka vprašanih pa je odgovorilo z ne vem.

Golob z največjim skokom na lestvici priljubljenosti

Na vrhu lestvice priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Premier in predsednik Svobode Robert Golob se je s 16. mesta povzpel na 8. mesto, kar je največji skok na lestvici od preteklega meseca. Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša pa se je z 12. povzpel na 10. mesto. Največji padec na lestvici je doživel poslanec NSi Janez Cigler Kralj, ki je izgubil devet mest in je zdaj 16.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik izvedla med 10. in 12. marcem, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.