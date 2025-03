Poleg osrednjih tem današnjega vrha koalicije je v zraku tudi vprašanje višanja obrambnih izdatkov, ki sicer ni na dnevnem redu. V SD so se o tem pripravljeni pogovarjati, po mnenju Levice je ta pogovor treba začeti čim prej. Obrambni minister Borut Sajovic pa je poudaril, da imamo čas ter da je treba odločitve sprejemati premišljeno in preudarno.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob prihodu na vrh v izjavi za medije dejal, da bodo danes poslancem predstavili, kje so s pogajanji o pokojninski reformi. Potrdil je, da so ena od glavnih še odprtih stvari prispevne stopnje, sicer pa nameravajo pogajanja v teh dneh končati.

Foto: STA Rok za obravnavo pokojninske reforme na vladi je do konca aprila, je navedel:

O obrambnih izdatkih podrobneje aprila

Ob robu vrha se odpira tudi vprašanje višanja obrambnih izdatkov. Po nedavnih napovedih iz Golobovega kabineta bo premier načrt glede tega predstavil predvidoma aprila.

Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec je ob prihodu napovedal, da tudi če tega vprašanja danes ni na dnevnem redu, ga bodo verjetno odprli oziroma vsaj dali pobudo, da se začnejo o tem čim prej pogovarjati "na najvišji in najširši ravni", saj da o tem teče ključna razprava v Evropi.

Foto: STA Na vprašanje, ali bo morala Levica pri tem pogoltniti grenko pilulo, je odgovoril, da smo še "daleč od tega, kakšni so obrisi teh zahtev".

Več pa v spodnjem videoposnetku:

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je pojasnil, da današnjemu dnevnemu redu ne bodo oporekali, so se pa pripravljeni pogovarjati tudi o višanju obrambnih izdatkov.

Poudaril pa je, da se morajo v stranki o tem vprašanju še pogovoriti.

Obrambni minister Borut Sajovic iz vrst Svobode pa je poudaril, da bodo odločitve v zvezi z obrambnimi izdati sprejemali "s širokim konsenzom, premišljeno in preudarno". "Naše obljube v zavezništvu, tudi tisto, česar nismo storili, pa bi morali, so stare že več kot desetletje, zatorej imamo čas. Nič takega se ni zgodilo," meni minister.

Foto: STA Na vprašanje, ali bi se lahko zavezali obrambne izdatke zvišati na več kot dva odstotka BDP, kolikor je zdaj predvideno, je Sajovic odgovoril: "Če štejemo od ena naprej do tri, moramo najprej priti do številke dve. Razmišljamo, delamo," je dejal.

Poudaril je še, da sta s predsednikom vlade usklajena in da nas čaka veliko dela. Ob tem je dodal, da so v dveh letih in pol mandata te vlade na področju obrambe naredili več kot prej v desetletju.

SD: Ponekod smo dosegli manj, kot bi lahko

V manjših koalicijskih strankah ocenjujejo, da je vladna koalicija v treh letih mandata na posameznih področjih naredila pomembne premike, a predvsem v SD opozarjajo, da so na nekaterih področjih dosegli manj, kot bi si želeli.

Z vstopom v zadnjo etapo mandata koalicijskim partnerjem sicer časa za sprejemanje ključnih reform oziroma zakonodajnih podlag zanje ne ostaja prav veliko. Usklajevanja pa bodo z vse bližjimi volitvami najbrž terjala več napora.

Foto: STA O odnosih med koalicijskimi partnerji v zadnjem letu pred volitvami je koordinatorica Levice Asta Vrečko poudarila, da predvolilni boj v nobenem primeru ne sme zamegliti dela v dobro ljudi, prvak SD Matjaž Han pa je v petkovem intervjuju za Večer ocenil, da bodo vladne stranke pred volitvami tekmice.

Foto: STA

V SDS in NSi od današnjega vrha koalicije na Brdu pri Kranju ne pričakujejo veliko. "Koalicija se lahko sestaja vsak teden, vendar bodo učinki tega zgolj slabši položaj ljudi in vedno večje obremenitve," ocenjuje Zvonko Černač (SDS). Tudi Matej Tonin (NSi) ne verjame, da bi lahko koalicija eno leto pred volitvami naredila še kaj zares velikega.