Predlog zakona, ki ga je v zakonodajni postopek vložila vlada, bi moral odbor za kulturo obravnavati v četrtek. A poslanske skupine koalicije, Svoboda, SD in Levica, po prejetih mnenjih in stališčih strokovne in zainteresirane javnosti ter prejetega mnenja zakonodajno-pravne službe DZ menijo, da je njihova odgovornost, da pripravijo ustrezna dopolnila in poiščejo rešitve, ki bodo v največji meri zajele izpostavljene pomisleke in pripombe. Zato predlagajo, da se ta točka dnevnega reda umakne s četrtkove seje odbora ter se obravnava predloga zakona opravi na naslednji seji odbora.

Gre namreč za prvo celovito prenovo medijskega zakona po več kot 20 letih, glavni namen novega zakona pa je zagotoviti pravico prebivalk in prebivalcev do celovite obveščenosti ter svobode izražanja tudi v novem medijskem okolju. "Zato je še toliko pomembneje, da se zagotovi čim večje upoštevanje mnenj različnih deležnikov medijskega okolja," so zapisali v predlogu za umik točke.

Ne vsebinske, ampak tehnične spremembe

"Gre zgolj za to, da poskušamo zakon vložiti s čim širšim konsenzom in se uskladiti z vsemi, tudi tistimi, ki so pripombe poslali na koncu," je pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Po njenih zagotovilih pa ne bo šlo za vsebinske spremembe, ampak "proceduralne, tehnične stvari", s katerimi bodo poslanske skupine poskušale zakon narediti čim optimalnejši za vse.

"Zakon o medijih je res zahtevna materija, dotika se posredno skoraj vsakega izmed nas, neposredno pa tudi zelo široke družbe in različnih skupin," je dejala in spomnila, da se ni spreminjal 20 let.