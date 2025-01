Na ministrstvu za kulturo pričakujejo, da bo predlagani novi zakon o medijih izboljšal položaj medijev. Ti so se morali med različnimi gospodarskimi krizami in epidemijo covida-19 znajti sami, medtem ko so druge gospodarske panoge prejemale državno pomoč. Predlog omogoča državno pomoč tudi za medije, je pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je poudarila, da zakon v drugem členu navaja, da zakon velja za medije, v zelo ozkem segmentu pa velja tudi za vplivneže, ki so v tem zakonu prvič tudi definirani. "To pomeni, da jih zakon prvič ločuje od medijev, torej medije in vplivneže. Ta majhen segment zakona, ki velja za vplivneža, velja izključno, ko govorimo o spodbujanju sovražnosti, nasilja, terorizma in oglaševanju oziroma zlorabi otrok na socialnih omrežjih ter oglaševanju," je pojasnila Vrečko in dodala, da ne obstaja niti ne bo obstajal razvid vplivnežev.

S tem je ponovno odgovorila na vprašanje, ki že več dni razburja javnost, in sicer za koga bo zakon sploh veljal in kdo se bo moral vpisati v razvid medijev. "Žal mi je, da se je panika zaradi lažnih informacij in manipulacij pretekli konec tedna sploh začela odvijati," je povedala Vrečko.

Nasprotniki zakona o medijih so vlado pozvali, naj ga umakne. Peticijo za umik zakona je podpisalo že 11 tisoč ljudi, v njej pa med drugim navajajo, da se bodo v razvid medijev morali vpisati tudi vplivneži.

Finančna podpora za digitalizacijo medijev

V veljavnem zakonu obstaja samo ena oblika pomoči medijem. To je medijski razpis, ki je kot državna pomoč prijavljen Evropski komisiji. Za dozdajšnje razpise je bilo praviloma na voljo približno tri milijone evrov, za razpis, na katerega se je treba prijaviti do 15. januarja, pa je na voljo okvirno 4,1 milijona evrov.

Poleg projektov in programov, ki jih je država podpirala do zdaj, bosta v novem zakonu, katerega predlog je vlada potrdila konec decembra, zagotovljeni tudi finančni podpori za digitalni prehod tiskanih medijev in za digitalne medije, je v današnji izjavi za medije dejala ministrica Asta Vrečko. Po njenem pojasnilu so medijske sheme pripravili po zgledu nekaterih drugih evropskih držav.

Mediji kot gospodarska panoga nikoli do zdaj niso dobili pomoči kot gospodarska panoga in zaradi tega so kljub krizam ostali brez možnosti, da bi se potegovali za državno pomoč, je spomnila. Sicer pa bosta tudi finančni podpori za digitalni prehod in za digitalne medije, ki ju bo morala najprej odobriti vlada, prijavljeni Evropski komisiji kot državna pomoč.

Finančna podpora za digitalni prehod tiskanih medijev, vpisanih v razvid medijev, bo lahko namenjena za sofinanciranje izdajateljev za prehod obstoječih tiskanih medijev na digitalno izdajanje in za sofinanciranje izdajateljev za produkcijo v tiskanih medijih, s katero se krijejo uredniški stroški, povezani z ustvarjanjem programskih vsebin.

Prav tako bo lahko namenjena za sofinanciranje izdajateljev za del distribucije tiskanih medijev, s katero se krijejo stroški, povezani z dostavo tiskanih medijev v nekaterih primerih. Poleg tega bodo lahko z njo sofinancirali pravne in fizične osebe za digitalne naročnine.

Upravičenci do te državne pomoči pa ne bodo javni mediji, občinska glasila, digitalni mediji, namenjeni posameznim poklicem, panogam ali političnim strankam, ali spletna mesta izdajateljev tiskanih medijev ter radijskih in televizijskih programov.

Finančna podpora za digitalne medije bo medtem namenjena sofinanciranju produkcije digitalnih medijev, ki imajo minimalni doseg 10 tisoč uporabnikov. Tudi izdajatelji digitalnih medijev morajo biti vpisani v razvid medijev.

Osem milijonov evrov proračunskih sredstev za medije

Ministrica pričakuje, da bodo medijske sheme za prihodnje leto objavili že letos. Koliko sredstev natančno bo na voljo zanje, bo še tema pogovorov. Vendar iz predloga zakona izhaja, da je skupaj za medijski razpis in za medijske sheme za leto 2026 rezerviranih osem milijonov evrov proračunskih sredstev. Ministrica ne dvomi, da bodo predvidene pomoči prišle prav vsem tistim medijem, ki bodo upravičeni do njih.

Predlog novega zakona nadalje upošteva določbe evropske uredbe, ki zahteva poseben postopek presoje medijske koncentracije. Ta je drugačen od siceršnje presoje koncentracije na drugih trgih. Po novem postopku bo moral namreč regulator presojati koncentracije na medijskem trgu, ki bi lahko pomembno vplivale na pluralnost medijev in uredniško neodvisnost, česar obstoječe presoje koncentracije ne zajemajo, je povedala Vrečko. Po njenem opozorilu bo po novem zakonu vsak nakup medija predmet presoje koncentracije.

Presoja medijske koncentracije bo drugačna

Za oceno koncentracij na medijskem trgu bo po predlogu zakona o medijih pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos). Predlog prepoveduje medijske koncentracije, ki bistveno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo.

Medijsko koncentracijo je treba priglasiti pri Akosu pred začetkom njenega izvrševanja, vendar najpozneje 30 dni od sklenitve pogodbe, objave javne ponudbe ali kakršnekoli druge pridobitve kontrole.

Akos začne postopek za oceno medijske koncentracije po uradni dolžnosti, kadar je izkazana verjetnost, da je prišlo do medijske koncentracije in je podjetje ali več podjetij ni priglasilo. Pred tem jih Akos pozove k priglasitvi.

Pripravljeni zakonski predlog po navedbah ministrice "razume obstoječo medijsko krajino, medijske hiše, način, kako mediji delujejo danes, in ne ločuje med različnimi radijskimi in televizijskimi dejavnostmi, ki so bile zdaj morda bolj ločene". "Medijska krajina v 21. stoletju je le drugačna od tiste v 20. stoletju in na podlagi tega mora biti tudi presoja koncentracije drugačna," je še poudarila ministrica.

Po ministričinem zagotovilu je zakon usklajen koalicijsko in medresorsko, njegov sprejem v DZ pričakuje marca.