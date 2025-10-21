Ministrica za kulturo Asta Vrečko je izrazila globoko razočaranje nad odločitvijo Občine Vrhnika, da se umakne kot podpornica Cankarjeve nagrade. Po njenem mnenju gre za politično odločitev, povezano z govorom letošnje častne govornice in Cankarjeve nagrajenke iz leta 2022 Mojce Kumerdej.

Kumerdej je v svojem govoru ob letošnji podelitvi nagrade izpostavila problematičen odnos politike do umetnikov, predvsem do tistih, ki si drznejo izražati kritična stališča. Med njenim govorom je podžupan Vrhnike Mirko Antolović zapustil dvorano, občina pa je pozneje sporočila, da se umika iz sofinanciranja nagrade.

"Umik občine iz sofinanciranja nagrade je politična odločitev, vezana na govor Mojce Kumerdej," je v izjavi na Facebooku zapisala ministrica. "Ta poteza se težko razume drugače kot v maniri discipliniranja kritičnih glasov in maščevanja pisateljem in pisateljicam."

Ministrica je dodala, da je "nesprejemljivo, da je tudi pri nas ponekod še vedno ogrožena svoboda govora umetnikov in kulturnikov".

"Da lahko Cankarjeva nagrada, ki so jo soustanovili ZRC SAZU, SAZU, Slovenski center PEN in Univerza v Ljubljani, izgubi sofinanciranje občine, ker govor na podelitvi ni povšeči občinskim veljakom, je nezaslišano. V Sloveniji ne smemo pristati na tovrstno zastraševalno politiko."

Po besedah ministrice smo "že v prejšnjem mandatu jasno videli, da stranka SDS in desnica kulturo predvsem izrabljata za politično instrumentalizacijo, vsaka drugačna mnenja in kritični glasovi pa so odveč".

"Žal ima lahko tudi finančno discipliniranje enake posledice kot neposredna cenzura," opozarja Vrečko. "Da je politično obračunavanje na ramenih pisateljev, ki so ključno prispevali k slovenski državi, njenemu mednarodnemu ugledu in nastanku, ne le protikulturno dejanje, ampak ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja tudi simbolno izjemno problematično."

Po njenih besedah se zdi, da se "od Cankarjevih časov ni veliko spremenilo" in da se "javni uslužbenci, ki vodijo lokalno skupnost Cankarjevega rojstnega kraja, žal iz njegovih del niso kaj dosti naučili".

Cankarjeva nagrada brez vrhniške podpore

Cankarjevo nagrado so leta 2019 ustanovili ZRC SAZU, SAZU, Slovenski center PEN in Univerza v Ljubljani, namenjena pa je najboljšemu literarnemu delu v slovenščini. Vrhnika, Cankarjev rojstni kraj, je bila doslej med podporniki nagrade.

Občina Vrhnika se na izjavo ministrice še ni odzvala.