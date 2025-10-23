Upravni odbor (UO) Cankarjeve nagrade je izrazil presenečenje in zaskrbljenost nad vložitvijo zahteve za registracijo blagovne znamke Cankarjeva nagrada na Uradu RS za intelektualno lastnino s strani Občine Vrhnika. Kot so zapisali, Občini Vrhnika blagovne znamke ne bodo prepustili in bodo vložili uradni ugovor zoper njeno registracijo.

Po navedbah UO Cankarjeve nagrade je Občina Vrhnika na uradu za intelektualno lastnino zahtevo za registracijo blagovne znamke Cankarjeva nagrada vložila 16. julija.

Kot so zapisali, takšno ravnanje preseneča, saj Občini Vrhnika ni moglo biti neznano, da so soustanovitelji nagrade Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) ter Univerza v Ljubljani. To jasno določa tudi 1. člen medsebojne pogodbe o donaciji med Občino Vrhnika in nosilcem nagrade, Slovenskim centrom PEN, ki je zadolžen za sprejem donacij ter za izplačila nagrajencem in sodelujočim pri izboru in podelitvi.

"Če bi sledili logiki, da ima donator pravico do blagovne znamke, bi jo lahko zahtevali tudi drugi sponzorji in donatorji, kar bi bilo seveda vsebinsko in pravno neutemeljeno," so zapisali.

Z vložitvijo prijave so po njihovem mnenju Občina Vrhnika in župan Daniel Cukjati "po nepotrebnem ogrozili ugled in delovanje ene najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad ter skušali prisvojiti intelektualno delo številnih sodelavcev, ki so nagrado skozi leta prostovoljno in predano soustvarjali". Dodajajo, da ugled Cankarjeve nagrade temelji na sodelovanju soustanoviteljev, medijskih pokroviteljev in partnerjev, ki zagotavljajo njeno kakovostno izvedbo in prepoznavnost.

Kot so še sporočili, se je UO Cankarjeve nagrade že dogovoril s partnerji, ki bodo zagotovili tako nov prostor za podelitev kot tudi nadomestitev finančnega prispevka, ki ga je doslej zagotavljala Občina Vrhnika. Za podporo se UO zahvaljuje podjetjema Krka in Inotherm ter Cankarjevemu domu Ljubljana in ministrstvu za kulturo.

V izjavi se UO Cankarjeve nagrade zahvaljuje tudi Občini Vrhnika za dosedanje sodelovanje kot največji donatorice nagrade. Ob tem se jim zdi žalostno, da je občina z odločitvijo o nadaljnji podpori nagradi zavlačevala in prijavo blagovne znamke opravila brez obvestila soustanoviteljem.

Občino zmotil govor prejemnice Cankarjeve nagrade leta 2022

Da se je Občina Vrhnika umaknila iz kroga glavnih donatorjev in podpornikov Cankarjeve nagrade, je v javnosti postalo znano v začetku tedna. Svojo odločitev so po navedbah soustanoviteljev Cankarjeve nagrade utemeljili z odzivom na govor pisateljice in prejemnice Cankarjeve nagrade leta 2022 Mojce Kumerdej na letošnji slovesni podelitvi.

Na ministrstvu za kulturo so odločitev Občine Vrhnika sprejeli z razočaranjem in jo označili za politično. Odločitev vrhniške občine so ostro obsodili tudi na Društvu slovenskih pisateljev, kjer so jo označili kot očiten napad na avtonomijo in temeljno poslanstvo književnosti.

Na Občini Vrhnika na drugi strani zatrjujejo, da so odločitev o prekinitvi donacije za nagrado sprejeli po daljšem razmisleku, saj da je bila "prireditev iz leta v leto slabše obiskana, scenarij prireditve se ni spreminjal že več let, tudi medijsko poročanje je bilo slabo".

Med tem so iz ljubljanskega Cankarjevega doma tudi že sporočili, da je Cankarjeva nagrada nov dom našla pri njih.

STA je za komentar zaprosila tudi Občino Vrhnika.