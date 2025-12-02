Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P., STA

Televizija bo zaradi razmer na trgu ukinila 600 delovnih mest

RTL televizija | V sodelovanju s svetom delavcev so na televiziji razvili poseben program odpravnin za podporo prizadetim zaposlenim. | Foto Gulliverimage

V sodelovanju s svetom delavcev so na televiziji razvili poseben program odpravnin za podporo prizadetim zaposlenim.

Foto: Gulliverimage

Nemška televizija RTL bo v okviru programa prestrukturiranja ukinila 600 delovnih mest. Vodstvo kot razlog navaja spremembe na trgu medijev in težke gospodarske razmere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Da bi bili uspešni na dolgi rok, moramo rešiti dva glavna izziva," je za dpa dejal izvršni direktor RTL Deutschland Stephan Schmitter. To so izrazite spremembe na trgu medijev in težke gospodarske razmere.

Ukinitev 600 delovnih mest bo prizadela tako redno zaposlene kot zaposlene za skrajšani delovni čas.

Prestrukturiranje bo po zagotovilih Schmitterja potekalo na kar se da družbeno odgovoren, spoštljiv in transparenten način.

Zaposleni na televiziji se bodo lahko predčasno upokojili

V sodelovanju s svetom delavcev so razvili poseben program odpravnin za podporo prizadetim zaposlenim. "Načrt, o katerem smo se pogodili s svetom delavcev, je namenjen čim večjemu izogibanju odpuščanjem," je dejal Schmitter. Namesto tega naj bi se zaposleni lahko odločili za predčasno upokojevanje, odpravnine ali druge ponudbe.

Razloga za zmanjšanje števila delovnih mest sta med drugim trenutna recesija v Nemčiji in težavne razmere na področju televizijskega oglaševanja. Od leta 2019 so se prihodki iz linearnega televizijskega oglaševanja v Nemčiji zmanjšali za več kot 20 odstotkov, so opozorili pri RTL.

Številke kažejo, da bo televizija prihodnje leto dobičkonosna

Podjetje je v zadnjem času veliko vložilo v storitev za pretočno predvajanje vsebin RTL+, ki ima trenutno več kot 6,6 milijona naročnikov. Na račun rasti prihodkov, števila plačljivih naročnikov in števila ur gledanosti je storitev na dobri poti, da v prihodnjem poslovnem letu postane dobičkonosna, ocenjujejo pri RTL.

Storitev RTL+ bo zdaj postala veliko pomembnejši del podjetja RTL, je ob tem poudaril Schmitter. Finančna sredstva bodo tako vedno bolj preusmerjali v vsebine za pretočno predvajanje.

"Načrtujemo, da bomo na letni ravni v naše vsebine še naprej vlagali več kot milijardo evrov, vendar bomo proračune prerazporedili v korist visokokakovostnih vsebin za pretočno predvajanje," je dodal.

