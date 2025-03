Svet Gibanja Svoboda o pridružitvi evropski stranki liberalcev Alde

Največja vladna stranka Svoboda za zdaj še ni članica nobene evropske družine političnih strank, njena evropska poslanca Irena Joveva in Marjan Šarec pa sta v Evropskem parlamentu del politične skupine liberalcev Renew Europe. Njeni člani so med drugim tudi evropski poslanci iz strank, ki so članice Zavezništva evropskih liberalcev in demokratov (Alde).

Vodstvo Alde je k včlanitvi povabilo tudi Gibanje Svoboda, stranka pa bo o tem odločala na popoldanski seji sveta.

Izjavo po seji sveta stranke Gibanje Svoboda, ki bo predvidoma ob 16. uri, bomo na Siol.net spremljali v živo.

Predsednica Alde Svenja Hahn je v pismu prvaku stranke in premierju Robertu Golobu z začetka februarja, ki ga je neuradno pridobila STA, ob povabilu k včlanitvi zapisala, da pod aktualnim vodstvom teče proces prenove in gradnje nove strategije Alde do leta 2029. V tem procesu si med drugim prizadevajo postati še "močnejša sila za spodbujanje liberalnih in demokratičnih vrednot v prihodnosti".

Ob tem je Hahn še poudarila, da se nadejajo nadaljnjega sodelovanja, ki bi bilo po njeni oceni obojestransko koristno, izmenjave mnenj o viziji Gibanja Svoboda za Slovenijo in Evropo kot tudi o "sinergijah stranke in politične družine Alde".

Evropska stranka liberalcev združuje 70 strank članic iz 44 evropskih držav, navaja spletna stran Alde. Iz Slovenije v tej evropski politični družini trenutno ni nobene stranke, v preteklosti pa so bile njene članice SMC, SAB in LMŠ.