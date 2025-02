Svoboda ostro nad Janševo hvaljenje z zmago

V Gibanju Svoboda so prepričani, da SDS politizira Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. "KGZS bi morala biti strokovno telo, ki zastopa interese slovenskih kmetov in podeželja. V resnici pa se je pod nadzorom SDS spremenila v strankarski podaljšek, ki ne deluje v interesu kmetov, temveč v interesu politične elite SDS," so se na sobotne izjave Janeza Janše odzvali v Gibanju Svoboda.

Prvak SDS Janez Janša je na sobotni slavnostni akademiji ob 36. obletnici največje opozicijske stranke v Laškem ocenil, da po lanskih evropskih volitvah in volitvah v KGZS, na katerih je slavila SDS, narašča nervoza na levem političnem polu. S tem je po prepričanju stranke Gibanje Svoboda "nedvoumno priznal, da je SDS z zmago na volitvah v KGZS prevzela zbornico tako politično kot upravljavsko. To pomeni, da se je politika zbornice podredila strankarskim interesom in s tem izgubila kredibilnost. Takšna zbornica ne more več opravljati svoje vloge kot nepristranski in strokovni zastopnik svojih članov," opozarjajo v največji vladni stranki.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Svobodi, se SDS s prevzemom KGZS javno hvali in jo predstavlja kot svojo "zmago", kar jasno kaže, da je stranka kmetijstvo izkoristila za širjenje političnega vpliva, ne pa za izboljšanje pogojev za kmete in podeželje. KGZS je tako pod njihovim vplivom postala orodje političnega obračunavanja, pri čemer SDS poskuša blokirati vsako reformo, ki bi modernizirala kmetijstvo in ga postavila v korak s časom.

KGZS kot podaljšek SDS

V Svobodi poudarjajo, da sta avtonomija in neodvisnost KGZS ključni za njeno legitimnost, strokovnost in učinkovito zastopanje interesov članov. Neodvisna zbornica zagotavlja nepristranskost pri oblikovanju politik, varuje člane pred političnimi in kapitalskimi pritiski ter omogoča dolgoročno razvojno usmeritev sektorja. Prav tako ohranja stabilnost ne glede na politične spremembe in krepi pogajalsko moč pri zakonodajnih procesih. "Vse to je dobro in to lahko samo podpiramo, saj s tem država in vsakokratna vlada dobita stabilnega, strokovnega in odločnega partnerja. A to je bolj kot ne teorija," opozarjajo.

"SDS tudi lažno trdi, da je nova kmetijska zakonodaja nastajala 'v tajnosti', čeprav so bile v zadnjem letu opravljene številne razprave, posvetovanja in študije, v katerih je sodelovala tudi KGZS. Njihovo nasprotovanje zakonodaji ni skrb za kmete, ampak skrb za lastne politične pozicije, ki jih reforma ogroža," so prepričani v Svobodi.

Kmetje so z obveznim članstvom prisiljeni biti del organizacije

Dodajajo, da težavo dodatno poglablja obvezno članstvo, saj so kmetje prisiljeni biti del organizacije, ki je izgubila svojo avtonomijo in prešla pod neposreden vpliv ene politične stranke, s čimer so del te politične stranke postali tudi njeni člani. Poleg tega ta stranka zdaj upravlja javna pooblastila zbornice in razpolaga z vsaj enajstimi milijoni evrov, namenjenimi javni svetovalni kmetijski službi. Ob tem odkrito nasprotuje delovanju in ukrepom ministrstva, kar ustvarja konflikt interesov in spodkopava izvajanje nacionalne kmetijske politike. S tem sta po navedbah Svobode resno ogrožena nepristranskost svetovalne službe in celoten sistem podpornih ukrepov za kmete, ki jih financira država.

"Slovensko kmetijstvo ne potrebuje strankarskih zbornic, ampak močne in neodvisne stanovske organizacije, ki bodo zastopale resnične interese kmetov in podeželja. SDS ne sme več izrabljati KGZS za lastne politične igrice – slovensko kmetijstvo potrebuje prihodnost, ne pa strankarskega plenjenja!" še sklenejo v Svobodi.