Na ljubljanskem okrajnem sodišču bi danes moralo potekati zaslišanje glavnih strank v odškodninski tožbi, ki jo je proti nekdanjemu direktorju vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Urošu Urbaniji vložil nekdanji direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič. Ker se je Urbanija tik pred zdajci opravičil zaradi "nujnih in neodložljivih službenih obveznosti", Veselinovičev odvetnik pa je želel, da se zasliši oba hkrati, so narok preložili. Veselinovič je ob tem napovedal, da bo, če bo uspešen s tožbo, velik del odškodnine daroval združenju Spominčica, saj "to, kar počne oziroma je počel Urbanija, ne sme iti v pozabo". Od njega zahteva 10 tisoč evrov.

Veselinovičev odvetnik Jožef Klavdij Novak iz odvetniške pisarne Čeferin je po naroku povedal, da je sodnica od Urbanije zahtevala ustrezno opravičilo za njegov današnji izostanek: "Dokler ne vidim, ali se je v resnici zgodilo kaj utemeljenega, nepričakovanega, si (njegovega izostanka, op. p.) ne razlagam."

Novak je tudi vztrajal pri pobudi, da je zaslišanje treh novinarjev, ki jih predlagata Urbanija in njegov odvetnik Franci Matoz, nerelevantno, "ker z njimi dokazujejo dejstva, ki nimajo neposredne zveze z očitanimi žalitvami".

Veselinovič je medtem v izjavi novinarjem dejal, da je "agonija", ki traja že od leta 2021, zelo naporna. "V primeru, da bo sodišče odločilo, da je tožba upravičena – v to sem prepričan –, bo dobršen del tega zneska dobilo združenje Spominčica za bolnike z demenco. Kajti to, kar počne oziroma je počel gospod Urbanija, ne sme iti v pozabo," je povedal po odločitvi sodnice Žive Sila, da obravnavo preloži za dva tedna.

Naslednja obravnava bo 28. marca ob 13. uri.

Mobing, uredniški in tržni pritiski

Veselinovič je tožbo proti sedanjemu odgovornemu uredniku informativne oddaje na Planet TV vložil zaradi zapisov na omrežju X, ki jih je Urbanija – tedaj kot direktor Ukoma v vladi Janeza Janše – objavil od februarja do maja leta 2021. V teh objavah je Urbanija Veselinoviču med drugim očital, da je kot direktor STA nad zdaj pokojnim nekdanjim odgovornim urednikom STA Borutom Meškom izvajal mobing, pritiskal na uredniško politiko tiskovne agencije in mu "na smrtno posteljo vročil odpoved".

Veselinovič te trditve odločno zavrača in v tožbi trdi, da je Uroš Urbanija z omenjenimi zapisi in drugimi objavami v javnosti grobo posegel v njegove osebnostne pravice. Po mnenju Veselinoviča in njegovega odvetnika je šlo za politično motivirane napade, s katerimi ga je Urbanija želel diskreditirati in ga prisiliti, da odstopi s funkcije direktorja STA. Od njega zato zahteva 10 tisoč evrov odškodnine.

"Gre za izredno veliko število tvitov, ki imajo namen s tožnikom obračunati na osebni ravni, zato se je tožnik odločil, da vloži odškodninsko tožbo in zahteva odškodnino za nepremoženjsko tožbo," je po prvem sodnem naroku septembra lani povedal Novak.

Veselinovič je v istem času vložil tudi tožbo proti predsedniku SDS Janezu Janši zaradi kaznivega dejanja obrekovanja. Foto: STA

Predlog o zaslišanju novinarjev

Na takratnem naroku so vložili izpiske Veselinovićevih plač, s katerim so želeli dokazati, da je Urbanija, ki je v tvitih trdil, da je prejemal plačo v višini osem tisoč evrov, zavajal. Izpiski so pokazali, da je Bojan Veselinovič mesečno prejemal približno 3.500 evrov neto oziroma okoli šest tisoč evrov bruto plače. Urbanijev odvetnik Franci Matoz je izpiske komentiral s trditvijo, da je v tvitu omenjal vse bruto mesečne dohodke, vključno z dodatki in nagradami.

Novak je v spis vložil tudi izjavo urednikov uredništev STA iz leta 2009, iz katere je razvidno, da Meško pred odpovedjo ni izpolnjeval svojih delovnih obveznosti in da so Veselinoviča pozvali k njegovi odstavitvi.

Matoz je sicer za naslednjo obravnavo, ki je bila sprva načrtovana 8. novembra, predlagal zaslišanje novinarjev Igorja Mekine, Nenada Glücksa in Igorja Kršinarja, ki naj bi bili z domnevnim mobingom Veselinoviča nad Meškom seznanjeni. A ker niso bili del novinarskega kolektiva STA (bili so novinarji drugih medijev), je odvetnik Novak predlogu za njihovo zaslišanje nasprotoval, češ da so lahko zgolj posredne priče o tem, kar so slišali.

Veselinovič je v istem času zaradi tvitov s podobno vsebino vložil tudi tožbo proti predsedniku SDS Janezu Janši zaradi kaznivega dejanja obrekovanja. V tem kazenskem procesu je bil Janša lani pravnomočno obsojen na denarno kazen osem tisoč evrov. Kazen je že poravnal, a jo bo zdaj skušal izpodbiti na vrhovnem sodišču, je poročal Dnevnik.



Janša je bil obsojen zaradi zapisov na omrežju X, kjer je Veselinoviču očital, da je prejemal 8.500 evrov plače in da je sodeloval pri umoru Meška. Ta je umrl leta 2010 zaradi raka.