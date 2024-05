Sodišče je ugotovilo, da je nekdanji direktor TV Slovenija Uroš Urbanija kršil predpise RTV Slovenija in pooblastilo nekdanjega v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija, so z javnega medija sporočili v izjavi za javnost.

Delovno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo Uroša Urbanije glede nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in razrešitve.

Razrešitev Urbanije je bila zakonita

Iz obrazložitve sodišča izhaja, da upokojeni Ireni Bočko ni bila dana omejitev glede višine računov in da je Urbanija, s tem ko je svoja pooblastila prenesel nanjo, kršil predpise RTV Slovenija in dano pooblastilo nekdanjega v. d.

Kot so ugotovili, je bila njegova razrešitev, ki jo je predlagal predsednik Uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić, zakonita. Posledično mu je pogodba prenehala veljati zaradi povezanosti razrešitve in pogodbe za določen čas, ki ne more obstajati, če je z mandatnega položaja razrešen.