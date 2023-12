Novinar Planet TV podrobneje pojasnil, zakaj je podal odpoved

Kot smo že poročali, je novinar Planet TV Denis Malačič v torek svoji objavi na Facebooku zapisal, da je podal odpoved in se poslovil z vseh funkcij informativne oddaje Planet 18, ter pojasnil, da se je za ta korak odločil zaradi gonje proti skupnosti LGBTIQ+ pod novim odgovornim urednikom. "Nisem pristaš tega, da se umazano perilo pere v javnosti, včerajšnjo objavo sem spisal z namenom, da pojasnim, zakaj sem se umaknil in dal odpoved, pri tem pa sem tudi želel, da ostane," pa je zdaj Malačič v daljšem zapisu za Žurnal24 podrobneje opisal dogodke, ki so pripeljali do njegovega odhoda s Planet TV.

S Planet TV so za Žurnal24 v uradnem odzivu odgovorili, da so bile navedbe novinarja Denisa Malačiča neresnične in da jih žalosti, da se je njihov nekdanji novinar in voditelj odločil za tako nenadno potezo, ob tem pa je svoj zapis delil javno, še preden je o tem obvestil svojega nadrejenega in vodstvo Planet TV.

V medijski hiši so zaskrbljeni nad obtožbami njihovega nekdanjega zaposlenega, ki so se pojavile v medijih, saj očitana dejanja niso v skladu s politiko Planet TV. Zapisanih neresnic ne komentirajo, želijo pa mu vse dobro na njegovi nadaljnji poti, so za Žurnal24 sporočili s Planet TV.

Malačič: Nisem pristaš tega, da se umazano perilo pere v javnosti

Malačič je za Žurnal24 natančneje pojasnil razloge, zaradi katerih se je odločil, da ne more nadaljevati dela na Planet TV in v oddaji Planet 18.

"Nisem pristaš tega, da se umazano perilo pere v javnosti, včerajšnjo objavo sem spisal z namenom, da pojasnim, zakaj sem se umaknil in dal odpoved, pri tem pa sem tudi želel, da ostane. Sem pa bil s strani televizije in gospoda Urbanije označen za lažnivca, zato dodatno pojasnjujem še sledeče: v ponedeljek, 4. decembra, smo imeli skupni spoznavni sestanek z novim odgovornim urednikom Urošem Urbanijo. Vsak od prisotnih se je na kratko predstavil. Ker sem na njegovem Twitterju zasledil komentar s čestitko za LGBTIQ+ predstavnika v voditeljskih vrstah Planeta, sem ga prosil, naj moja spolna usmerjenost nikakor ne vpliva ne na moje delo, ne na samo pozicijo," je v odgovoru za Žurnal pojasnil Malačič.

Kot je nadaljeval, mu je Urbanija zatrdil, da ne bo tako ter da človeka ne ocenjuje na podlagi njegove spolne usmerjenosti, temveč na podlagi njegove pripadnosti in dela. Malačič je dodatno pojasnil, da ga je tega strah zaradi jasne sovražne agende, ki jo vodi madžarska politika do njegove skupnosti.

"Glede na to, da je Planet TV v madžarskem lastništvu, in dejstvu, da naša dosedanja uredniška politika ni bila takšna, kot so si jo želeli lastniki, so bili moji pomisleki kljub poskusom prepričevanja, da živim v zmotnem prepričanju, na mestu, saj se je le štiri dni kasneje, 8. decembra, v naši informativni oddaji znašel prispevek, ki je problematiziral mavrične trakove na nogometnih prvenstvih, z jasnimi usmeritvami novinarju, kako je treba prispevek zapeljati," je še pojasnil Malačič.

V ponedeljek ga ni bilo v službi, a je vseeno podal odpoved

Kot je dodal, je nato v ponedeljek, 11. decembra, sledil še prispevek, v katerem so se na Planet TV spraševali, ali imajo državni voditelji dvojna merila, ko obsojajo sežig mavrične zastave, ne pa tudi puljenja zastavic, ki smo mu bili priča na oktobrskem shodu za življenje, shodu protu pravici do splava, je pojasnil Malačič. V ponedeljek Malačiča ni bilo v službi, o nameri uredništva pa so ga obvestili sodelavci, zato je takoj kontaktiral dnevno urednico in odgovornega urednika Uroša Urbanijo in jima pojasnil, da se umika s položaja in daje odpoved, saj se s tovrstno uredniško politiko ne strinja.

Kot je zapisal, je prepričan, da bi tovrstno poročanje prej ali slej doletelo tudi njega osebno, na kar pa ni mogel in ne more pristati. "Pravico in dostop do varne prekinitve nosečnosti zagotavlja 55. člen ustave. Omogoča svobodo, avtonomnost, integriteto in dostojanstvo vsake ženske. Pravica do splava je navsezadnje civilizacijski dosežek, zaradi česar shoda, ki nasprotuje pravici do splava, žal ne morem enačiti z bojem za pravice skupnosti LGBTIQ+, niti se mi to ne zdi na mestu. Se pa žal s strani konservativne miselnosti, ki ni omejena zgolj na politiko, temveč vpliva tudi na medije, celotno družbo, njen razvoj in njeno obnašanje, na najrazličnejše načine vedno znova postavlja pod vprašaj tako pravico do splava kot pravice skupnosti LGBTIQ+," je še navedel Malačič.

Malačič se od uredniške politike popolnoma distancira

Malačič je v pojasnilu dodal, da novo uredniško politiko razume izključno kot tako, zato meni, da tovrstne polemike v 21. stoletju v sodobni družbi nimajo več mesta. Prav zato se je od uredništva informativnega programa Planeta TV umaknil in se od njegove vsebine popolnoma distanciral ter dodal, da je bilo to njegovo zadnje javno informiranje na to temo.

Že v torek se je na vprašanje Siol.net, kako komentira zapis novinarja Malačiča, ki ga je ta objavil na svojem profilu na Facebooku, s protivprašanjem odzval novi odgovorni urednik Uroš Urbanija, naj mu "najprej pojasnimo in pokažemo kakšen primer take gonje", ki naj bi se zgodila v uredništvu Planet TV.

Preberite še: