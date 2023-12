Policija podala kazensko ovadbo zoper Uroša Urbanijo

Pravna mreža je v sodelovanju z Odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle za varstvo demokracije maja leta 2021 na ljubljansko tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA kazensko ovadila tedanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo. Med drugim mu očitajo, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti. Ukom je namreč v nasprotju z zakonskimi določili ustavil financiranje javne službe STA za več kot 300 dni.

Urbanija je nato v začetku junija istega leta na isto tožilstvo vložil kazensko ovadbo proti predstavnici Pravne mreže za varstvo demokracije Katarini Bervar Sternad in tedanji odvetnici Nataši Pirc Musar. Očita jima, da sta ga krivo ovadili.

Pristojna tožilka je do policije zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe

Na tožilstvu so za STA lani pojasnili, da je pristojna tožilka v zadevi, v kateri je pravna mreža ovadila Urbanijo, od sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe in jim za to postavila rok, ki se je odtlej večkrat podaljšal.

Predkazenski postopek v omenjeni zadevi se je, kot so pred časom za N1 pojasnili na PU Ljubljana, zavlekel, ker obravnave kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete zahtevajo pridobivanje in preučitev obsežne dokumentacije iz različnih virov. "Zbiranje obvestil se v teh primerih opravlja z veliko osebami, prav tako je to zbiranje obvestil oteženo, saj v veliko primerih različni subjekti med preiskavo ne sodelujejo z enako stopnjo kooperativnosti. Posledično ti dejavniki že tako zapletene preiskave še dodatno podaljšujejo," so poudarili.

Urbanija: O kazenski ovadbi nisem obveščen

Danes je Urbanija za N1 dejal, da sam o tem, da je policija zoper njega podala kazensko ovadbo, še ni obveščen in da ga preseneča, da novinarji to izvedo prej kot on. Preseneča ga tudi, da je policija zadevo tako dolgo vlekla. "Če policija po novem ovadbe podaja, zato ker smo upoštevali podpisane pogodbe in obstoječo zakonodajo, je situacija res čudna. Očitno pričakujejo, da bi moral delovati nezakonito,” je dejal nekdanji direktor Ukoma.

Dodal je še, da je ob vseh zlorabah policije, na katere je opozorila tudi nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, ovadba pravzaprav pričakovana.