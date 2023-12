Po dveh vloženih ovadbah v zvezi s STA tožilstvo še v pričakovanju dopolnitev policije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dve leti in pol po vložitvi ovadbe proti nekdanjemu direktorju Ukoma Urošu Urbaniji zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA in njegove "protiovadbe" zaradi krive ovadbe, se izteka zadnji postavljeni rok, do katerega naj bi policija ovadbi dopolnila. A tožilstvo dopolnitve ni prejelo, zato bodo pri policiji opravili poizvedbo.

"Do danes nismo prejeli dopolnitev oz. končnih aktov policije. V zadevi bo pristojni državni tožilec opravil poizvedbo na policiji," so danes za STA pojasnili na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Kot so pojasnili, tudi niso prejeli prošnje za podaljšanje roka.

Pravna mreža za varstvo demokracije je maja 2021 na ljubljansko tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA kazensko ovadila tedanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo. Kot so tedaj sporočili, mu med drugim očitajo, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti. Ukom je namreč v nasprotju z zakonskimi določili ustavil financiranje javne službe STA za več kot 300 dni.

Urbanija pa je nato v začetku junija istega leta na isto tožilstvo vložil kazensko ovadbo proti predstavnici Pravne mreže za varstvo demokracije Katarini Bervar Sternad in tedanji odvetnici Nataši Pirc Musar. Očita jima, da sta ga krivo ovadili.

Na tožilstvu so za STA lani pojasnili, da je pristojna tožilka v zadevi, v kateri je pravna mreža ovadila Urbanijo, od sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe in jim za to postavila rok, ki pa se je odtlej večkrat podaljšal.

Policija je na tožilstvo od tedaj pred iztekom vsakokratnega roka za obveščanje namreč podala prošnje za njegovo podaljšanje z navedbo aktivnosti, ki so še potrebne do podaje končnega akta policije. Tožilstvo pa ji je vselej ugodilo, nazadnje je na predlog policije pristojni državni tožilec v eni izmed zadev podaljšal rok za dopolnitev kazenske ovadbe do 6. decembra, torej do danes.

"Ta dopolnitev pa bo glede na vsebinsko povezanost pomembna tudi za sprejem državnotožilske odločitve v drugi zadevi, v kateri pristojni tožilec prav tako pričakuje dopolnitev. Po prejemu končnih aktov policije bosta sprejeti ustrezni državnotožilski odločitvi," so za STA te dni pojasnili na tožilstvu.

Policija je sicer v predkazenskem postopku po neuradnih informacijah STA že pred časom opravila več pogovorov, med drugim s tedanjimi in nekdanjimi vodilnimi na STA in Ukomu.

Tedanje razprave o STA so spremljale tudi tožbe. Novembra je bil tako zaradi zapisa v tvitu na prvi stopnji za kaznivo dejanje obrekovanja obsojen prvak SDS Janez Janša. Kazensko tožbo je sprožil tedanji direktor STA Bojan Veselinovič. Ta je na Okrajno sodišče v Ljubljani spomladi 2021 vložil tožbo tudi proti Urbaniji, v tem primeru odškodninsko, za plačilo odškodnine v višini deset tisoč evrov. A v zadevi še ni bilo razpisanega naroka za glavno obravnavo. "Glede na starostno strukturo spisov bo prvi narok v tej zadevi predvidoma razpisan v koledarskem letu 2024," so za STA pojasnili na sodišču.