Delavci turškega podjetja Yapi Merkezi, ki so bili zaposleni pri gradnji predorov na drugem tiru, so javnost opozorili na težave, ki jih imajo s podjetjem. "Od 21. marca nas delodajalec zadržuje v taboru podjetja, živimo kot v zaporu," piše v javnem pismu, ki ga je objavila TV Slovenija. Delavce naj bi tudi nadlegovali in jih poskušali ustrahovati, na splošno pa živijo v negotovosti in se bojijo morebitnih incidentov v delavskem naselju.

V pismu opisujejo grozljive razmere – verbalno nadlegovanje, psihični pritisk in stalne poskuse ustrahovanja, posledica česar je stalna negotovost. Tako tudi ne morejo sprejeti drugih ponudb za delo, zatrjujejo v pismu.

Kot so navedli turški delavci, ki so do nedavnega gradili predore na drugem tiru Divača–Koper, jih je okoli 40, njihovo psihično stanje pa se slabša. "Med nami se pojavljajo napetosti, obstaja vse večje tveganje za fizične prepire," so opozorili. Za kakršnekoli incidente, ki bi se lahko zgodili, bodo odgovorni Yapi Merkezi, Kolektor in drugi, so poudarili.

Potrebujejo pomoč

Po poročanju TV Slovenija se je 400 delavcev vrnilo v Turčijo, od 40 do 50 pa jih je ostalo in želijo delati v Sloveniji. "2TDK nam ne pomaga. Kolektor nam ne pomaga. Sindikat nam ne pomaga," je dejal eden izmed turških delavcev Düzgün Buldu. Ob tem je za pomoč prosil slovensko vlado.

Oskar Komac iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije je za TV Slovenija pojasnil, da je podjetje Yapi Merkezi marca odpustilo 90 odstotkov zaposlenih. Ponudili so jim sporazumne odpovedi in povračilo vseh stroškov.

"Večina delavcev je te sporazume podpisala in očitno so ti ljudje, ki so, če tako rečemo, nasedli, zdaj v tem kampu v Orehku. Srčno upam, da niso ostali v zraku," je dejal.

Dokumenti so trenutno še veljavni

Če delavci nimajo delovnega dovoljenja, jim preneha veljati tudi dovoljenje za bivanje. A po Komačevih informacijah še niso izgubili delovnega dovoljenja in so še vedno zaposleni v turškem podjetju.

Z ministrstva za infrastrukturo so za TV Slovenija odgovorili, da tako od družbe 2TDK kot od njenih podizvajalcev zahtevajo dosledno spoštovanje predpisov. Na 2TDK medtem pravijo, da z veliko resnostjo jemljejo navedbe delavcev in da od turškega podjetja zahtevajo pojasnila.

V družbi Kolektor so poudarili, da družba ni delodajalec delavcev, ki so nastanjeni v delavskem naselju Orehek. Zatrdili so, da zagovarjajo spoštovanje pravic delavcev in pričakujejo spoštovanje zakonodaje vseh sodelujočih v projektu.