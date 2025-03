2TDK zavrnil Kolektorjev zahtevek za 350 milijonov evrov

Projektno podjetje 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, je zavrnilo zahtevek za plačilo 350 milijonov evrov, ki ga je na DRI naslovil glavni izvajalec del Kolektor CPG. Kot so zapisali na 2TDK, je zahtevek "neutemeljen in popolnoma nerealen".

Da je Kolektorjev 350-milijonski zahtevek procesno neprimeren za obravnavo, je sklenil tudi nadzorni inženir DRI, so v sporočilu za javnost še zapisali na 2TDK.

Gradbinec je zahtevek na DRI naslovil zaradi stroškov, škod in izgub, ki so jih imeli zaradi zapletov v dolini Glinščice, saj tam niso mogli graditi po zastavljeni časovnici in so morali dela celo ustaviti, kar je vplivalo na celotno gradnjo. Kot so pred dnevi v Kolektorju CPG povedali za Dnevnik, je znesek visok, a gre za izračune v skladu z veljavnimi ceniki in po pravilih gradbene stroke.

Skupna investicijska vrednost drugega tira znaša 1,1 milijarde evrov, prvi vlaki pa naj bi po novi progi zapeljali v prvi polovici prihodnjega leta.