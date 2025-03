Glavni izvajalec del na drugem tiru med Divačo in Koprom Kolektor CPG je na nadzornega inženirja DRI zaradi zapletov pri gradnji v dolini Glinščice naslovil zahtevek za plačilo 350 milijonov evrov. Na 2TDK zahtevek označujejo kot nerazumen. Kot so izpostavili, neupravičenih ali neutemeljenih stroškov ne bodo plačali.

Zahtevek je Kolektor na DRI naslovil zaradi stroškov, škod in izgub, ki so jih imeli zaradi zapletov v dolini Glinščice, saj tam niso mogli graditi po zastavljeni časovnici in so morali dela celo ustaviti, kar je vplivalo na celotno gradnjo.

V Kolektorju CPG po poročanju Dnevnika priznavajo, da je znesek 350 milijonov evrov visok, a poudarjajo, da gre za izračune v skladu z veljavnimi ceniki in po pravilih gradbene stroke.

2TDK: Podpisali nismo nobenega aneksa

Iz 2TDK so sporočili, da niso podpisali nobenega aneksa, ki draži projekt. "Projekt drugi tir ostaja v finančnih okvirih, ki so opredeljeni v novelaciji investicijskega programa," so poudarili.

Upravičenost zahtevkov po pojasnilih 2TDK sicer obravnava neodvisni zunanji nadzorni inženir, a kot poudarjajo v 2TDK, je zahtevek glede na njim poznane okoliščine nerazumen. "Družba 2TDK skrbno ravna z državnimi sredstvi in odločno poudarja, da ni in nikoli ne bo plačala neupravičenih oz. neutemeljenih stroškov," so poudarili.

Skupna investicijska vrednost drugega tira znaša 1,1 milijarde evrov, prvi vlaki pa naj bi po novi progi zapeljali v prvi polovici prihodnjega leta.