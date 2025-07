Slovenija je vse bolj priljubljena destinacija tudi za goste, ki iščejo ekskluzivne nastanitve. Te pogosto vključujejo vrhunsko kulinarično ponudbo, ki je pri nas ne manjka, saj se lahko ponašamo s kar 12 Michelinovimi zvezdicami, najpomembnejšim priznanjem v panogi.

Čeprav je nekoč po dražjih namestitvah izstopala Obala, so tamkajšnji ponudniki "zaspali", medtem pa so se turistične investicije osredotočile predvsem na Gorenjskem in v Ljubljani.

Gorenjsko preplavil sveži kapital

Gorenjsko je v zadnjih nekaj letih dobesedno preplavil sveži kapital, uspešni podjetniki dobičke vlagajo v ekskluzivne turistične namestitve na najboljših lokacijah, smiselno zastavljene projekte pa lahko tržijo po bistveno višjih cenah kot konkurenca.

Tudi v prestolnici prestižnih turističnih projektov ne manjka, a zdi se, da je investicije v prvi vrsti poganjal skokovit porast turističnega obiska, ki ga bodo v končni fazi verjetno zaustavile vse višje cene ne samo namestitev, temveč tudi gostinskih storitev.

Za zdaj je mogoče praktično v vseh naših turističnih središčih tudi na vrhuncu sezone še vedno najti namestitev za dva za manj kot sto evrov, a se bolj kot te množijo namestitve, ki stanejo tudi 500 evrov in več. Na najbolj priljubljeni spletni strani za rezervacijo namestitev smo preverili, kje v Ljubljani, Bohinju, na Bledu in Obali bivajo najzahtevnejši obiskovalci ter kaj za svoj denar dobijo.

Slovenci v povprečju s sto evri porabe na dan



Statistični urad RS (SURS) ima za zdaj bolj ali manj aktualne podatke le o potrošnji domačih turistov za prvo četrtletje letošnjega leta. Domači turisti so po njihovih podatkih odšli na 1,2 milijona potovanj, pri čemer so polovico potovanj (51 odstotkov) opravili v Sloveniji, med tujimi destinacijami pa je bila ciljna država najpogosteje Hrvaška (29 odstotkov), sledile so Italija (19 odstotkov), Bosna in Hercegovina (12 odstotkov) ter Avstrija (devet odstotkov). Domači turisti so v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarili 4,2 milijona prenočitev, kar je za devet odstotkov več kot v istem obdobju lani. Povprečni dnevni izdatki so po podatkih SURS na takih potovanjih znašali okoli 103 evre na osebo, pri čemer obstaja izrazita razlika med Slovenijo, kjer so porabili 66 evrov, in tujino, kjer so porabili kar 122 evrov.

Najekskluzivnejše namestitve posejane na Gorenjskem

Na booking.com je v poletnih mesecih mogoče najti več namestitev s sobami za dve osebi za tisoč in več evrov. Praviloma so bile take cene v preteklosti rezervirane za ekskluzivne suite ali predsedniške apartmaje v večjih hotelih, a zdaj se z njimi ponaša tudi že več butičnih hotelov, ki so skoncentrirani predvsem na Gorenjskem.

Preden navedemo cene najdražjih namestitev, je na mestu kratko pojasnilo. V tem času so številne namestitve zasedene, zasedenih namestitev pa booking.com ne prikazuje na seznamu zadetkov. Zato smo se morali igrati z datumi in brskati po zemljevidu aplikacije. Cene namestitev smo morali navesti za različne datume, zato med seboj niso povsem primerljive, a pregled vseeno ponuja razmeroma dober vpogled v ta segment.

Med hotelskimi nastanitvami ob istih iskalnih pogojih, iskali smo sobo za dve osebi (v oklepaju navajamo datum rezervacije), po ceni izstopajo naslednje nastanitve:

Hotel Kempinski Palace Portorož, predsedniška suita: 2.264 evrov (20. julij)

Foto: Kempinski/posnetek zaslona Skoraj z gotovostjo lahko napišemo, da je najdražja soba za dva, ki jo lahko poleti najamete, predsedniška suita v portoroškem hotelu Kempinski. Ta nudi z naskokom najdražje namestitve na Obali, saj se cene navadnih sob poleti gibljejo od 385 do 470 evrov, hotel pa ponuja tudi več prestižnejših namestitev, katerih cena sega v nebo.

Grand Hotel Union Eurostars, suita Grand Union: 1.820 evrov (6. september)

Foto: Grand hotel Union Eurostars/posnetek zaslona Štirizvezdični hotel v središču Ljubljane ne izstopa po cenah za navadne sobe, ki jih je z zajtrkom mogoče poleti dobiti že za okoli 200 evrov, a se hotel ponaša tudi z nekaj prestižnimi sobami, med katerimi izstopa kar 130 kvadratnih metrov velika Grand Union suita. Neposredno prek spletne strani hotela je mogoče to sobo najeti za okoli 1.700 evrov na noč, v ceno pa je vključen tudi zajtrk. Verjetno še dražji je trenutno predsedniški apartma v hotelu Intercontinental v Ljubljani, za katerega so mediji že pred leti navajali ceno 1.700 evrov. Na spletni strani hotela informacij o ceni te sobe ni, zanjo se je verjetno treba obrniti neposredno na vodstvo hotela.

Milka Boutique Hotel, suita z masažno kadjo: 1.446 evrov (6. avgust)

Čudovit razgled s terase hotela Milka. Foto: Claudio Parada Nunes Med najdražje namestitve se je kmalu po prenovi prepotentno zavihtel butični hotel Milka nad jezerom Jasna v Kranjski Gori, ki ga je leta 2022 kot enega boljših prepoznala tudi ameriška revija Forbes. Zgradbo sta že pred nekaj leti kupila brata Matej in Boštjan Bandelj, zadnji je na petem mestu lestvice najbogatejših Slovencev, med epidemijo covid-19 pa so jo prenovili in zasnovali nov butični namestitveni in gostinski objekt.

Hotel s sijajnim razgledom na jezero Jasna ima le šest sob, vsaka je oblikovana drugače, v pritličju pa je restavracija, ki je že po treh mesecih delovanja dobila Michelinovo zvezdico, danes pa se ponaša kar z dvema.

Chalet Sofija, suita Executive: 1.390 evrov (26. julij)

Foto: booking.com/Chalet Sofija Tudi drugi prestižni hotel na Gorenjskem je tesno povezan s kulinariko, saj gre za življenjski projekt znanega ljubljanskega gostinca Svetozarja Raspopovića. Želja o hotelu na idilični lokaciji nad Gozdom Martuljek se mu je uresničila leta 2018, ko mu je ljubljanska občina na javni dražbi za 355 tisoč evrov prodala mladinski počitniški dom, ki ga je kasneje podrl, na njegovem mestu pa postavil luksuzni hotel z neprekosljivim razgledom na Alpe. V ceno najdražje suite je vključena tudi večerja, ki jo lahko postrežejo na čudoviti terasi z bazenom.

Hotel Grad Otočec, suita Royal: 1.380 evrov (24. julij)

Foto: Hotel Grad Otočec/posnetek zaslona Suita Royal v Hotelu Grand Otočec ni med največjimi v primerjavi s podobnimi sobami v drugih hotelih, saj meri "zgolj" 75 kvadratnih metrov, a je urejena v brezhibnem grajskem slogu. Če vam ta odgovarja in bi radi podoživeli dan, ki pritiče graščaku, lahko to storite za dobrih 1.300 evrov na noč, v to ceno pa je vključen tudi zajtrk.

Vila Muhr, ekskluzivna suita s savno: 1.145 evrov (22. julij)

Foto: Facebook Vila Muhr v Ribčevem Lazu je bila zgrajena leta 1902 po naročilu trgovca Adolfa Muhra, ki je bil takrat tudi lastnik Blejskega gradu. Pozneje je bil njen lastnik Aleksandar Karađorđević, ki je vilo uporabljal za lovsko in ribiško rezidenco.

Po drugi svetovni vojni je vila delovala kot očesna bolnišnica in okrevališče za bolnike ter vojne sirote, v 70. letih pa je pod lastništvom Kompasa že služila v turistične namene. Nato je spomeniško zaščitena vila dolga leta propadala in leta 2014 se je pod težo snega dokončno podrla. Ko je bohinjske hotele od družine Pačnik kupil kriptomilijonar Damian Merlak, so stekli načrti za ponovno izgradnjo vile.

V vili so uredili štiri butične sobe, ki ponujajo tudi masažne kadi ali savne. V pritličju vile je večnamenski prostor, v kleti pa restavracija, ki je z degustacijskimi meniji odprta tudi za zunanje goste. Vila je s podzemnim prehodom povezana s Hotelom Bohinj, tako je gostom enostavno dostopen tudi hotelski wellness, spa storitve, kot so masaže, pa jim nudijo tudi v sobah.

Nočitev v vili Muhr stane okoli tisoč evrov, od okoli 350 pa do 600 evrov poleti stane soba v prav tako prenovljenem hotelu Bohinj. Merlak je poleg teh dveh objektov kupil tudi Hotel Zlatorog, ki pa mu ga zaradi različnih zapletov še ni uspelo prenoviti.

Zlata Ladjica Boutique Hotel, suita Presidential: 1.172 evrov (14. avgust)

Foto: Miran Kambič Eden najdražjih butničnih hotelov pri nas se nahaja na eni lepših lokacij v Ljubljani, v zgradbi nekdanje pivnice tik na začetku ulice Breg ob Ljubljanici. Gre za relativno majhen butični hotel s 15 edinstvenimi sobami, ki jim poseben pečat dajejo restavrirane stenske poslikave, razkriti leseni stropovi in replike historičnih vrat ter parketa. Cene sob se na vrhuncu poletne sezone začnejo pri dobrih 400 evrih, najdražja predsedniška suita s 70 kvadratnimi metri in balkonom s pogledom na Ljubljanico pa stane več kot 1.100 evrov.

Vila Planika, apartma Deluxe: 892 evrov (24. julij)

Foto: Vila Planika/posnetek zaslona Serijski postojnski poslovnež Marjan Batagelj, ki se je v zadnjem desetletju povsem posvetil turizmu, je leta 2018 prenovil vilo Planika na idilični lokaciji na Jezerskem in jo spremenil v enega prvih petzvezdičnih butičnih hotelov pri nas. Vila Planinka ima 23 sob in niti dve nista enaki, vsaka je zasnovana in opremljena po svoje, vsaka pa ob številki nosi tudi živalsko ali rastlinsko ime – od Srne in Polhka do Avriklja. Cene so kategoriji hotela primerne, večino leta se gibljejo od 400 do 500 evrov, v sezoni pa je treba odšteti tudi več kot 800 evrov na noč.

Še nekaj dražjih namestitev v Sloveniji:



- Posestvo Pule Equestrian Estate, suita z eno spalnico: 556 evrov (26. julij)

- Rikli Balance Hotel, suita Premium s pogledom na jezero: 523 evrov (20. avgust)

- AS Boutique Hotel, suita Junior 426 evrov (15. avgust)

- Luxury glamping Chocolate village, apartma deluxe: 422 evrov (20. julij)