V podjetju Corwin, ki v Ljubljani dokončuje Vilhario, največjo poslovno stavbo v Sloveniji, so razkrili, da so do zdaj podpisali ali so tik pred podpisom najemnih pogodb že za 75 odstotkov poslovnih površin. Pred kratkim so se dogovorili z dvema novima pomembnima najemnikoma. V Corwinu pričakujejo, da bodo stavbo ob Vilharjevi cesti dokončali do konca leta, ko naj bi pridobili tudi uporabno dovoljenje, v začetku prihodnjega leta pa naj bi sprejeli prve najemnike.

Zadnja dva večja najemnika prostorov v Vilharii, ki so ju prepričali v Corwinu, sta Delavska hranilnica in svetovalno-računovodsko podjetje LeitnerLeitner. Največji bodoči najemnik v kompleksu ostaja Zavarovalnica Generali, skupaj z drugimi, ki so pogodbe že podpisali ali so v sklepni fazi pogajanj, so v tem trenutku v Corwinu dosegli že 75-odstotno zasedenost.

V pritličju Vilharie nova bančna poslovalnica

Delavska hranilnica bo v Vilharii eden največjih najemnikov, saj bo zasedla 5.401 kvadratni meter površin, kar je skoraj 15 odstotkov celotne površine, ki jo oddajajo. "Vilharia jih je prepričala s svojo zavezanostjo trajnostnemu razvoju, dobremu počutju zaposlenih ter visokim okoljskim in upravljavskim standardom. Poleg pisarn v višjih nadstropjih bo hranilnica svojo poslovno mrežo razširila tudi z brezgotovinsko poslovalnico v pritličju stavbe," so sporočili v Corwinu.

Stavbo naj bi dokončali do konca letošnjega leta, ko bodo po načrtih pridobili tudi uporabno dovoljenje. Foto: Corwin "Selitev v sodobno poslovno stavbo Vilharia predstavlja pomemben mejnik v razvoju Delavske hranilnice in strateško odločitev, s katero bomo zaposlene s štirih dosedanjih lokacij upravnega dela združili na eni lokaciji. Nova lokacija, kamor se seli tudi hčerinska družba DH Leasing, simbolizira našo zavezanost trajnostnemu razvoju in inovativnim rešitvam ter utrjuje temelje za nadaljnjo uspešno in stabilno poslovanje," je ob tej priložnosti povedal Renato Založnik, predsednik uprave Delavske hranilnice.

Uredili bodo eno največjih konferenčnih dvoran v Ljubljani

Na novo lokacijo v Vilhario se seli tudi svetovalno podjetje LeitnerLeitner, eno vodilnih podjetij v srednji in jugovzhodni Evropi na področju davčnega, pravnega in finančnega svetovanja ter računovodstva in obračuna plač. V Vilharii bodo zasedli 1.160 kvadratnih metrov sodobnih pisarniških prostorov.

Podobo počasi dobivajo tudi notranji prostori. Foto: Corwin "Zelo smo ponosni, da bomo v Vilharii lahko gostili tudi podjetji, kot sta Delavska hranilnica in LeitnerLeitner. To potrjuje, da smo s projektom ustvarili prostor najvišjih standardov, ki bo definiral delovno okolje prihodnosti," je ob razkritju novih najemnikov dejal Pavel Bartošík, vodja najema pri podjetju Corwin. Med trenutnimi in prihodnjimi najemniki so predvsem ugledna podjetja s področij bančništva, zavarovalništva, IT in svetovanja ter drugih dejavnosti.

Del te poslovne skupnosti bodo tudi prostori, ki bodo omogočali povezovanje širše poslovne javnosti. V pritličju stavbe bo namreč urejena sodobna konferenčna dvorana, ki bo postala osrednji prostor za poslovne dogodke, interne predstavitve in vseslovenske konference.