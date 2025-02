2TDK: Turki ne zapuščajo gradbišča za drugi tir

Kot so pojasnili v 2TDK, je družba po pogajanjih uskladila pogodbene vrednosti z zakonsko obveznostjo plačila podražitev. "Družba je sklenila aneksa k pogodbama za prvi in drugi odsek s konzorcijem Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özaltin. Rok za dokončanje del se je spremenil in je določen konec marca 2026," so sporočili iz družbe.

"Na podražitev nimamo vpliva"

Na drugem odseku se je s sklenjenim aneksom spremenila ocenjena pogodbena vrednost del, in sicer zaradi podražitev, kar je zakonska obveznost naročnika. "Nova pogodbena vrednost za drugi odsek znaša 250,97 milijona evrov brez DDV ali 23,29 milijona evrov več," so navedli.

"Če tega zaradi inflacijskih učinkov ne bi bilo, bi bil odsek med Črnim Kalom in Koprom realiziran pod ocenjeno vrednostjo pogodbe. S podražitvami zaradi inflacije se soočajo vsi projekti v Sloveniji in tudi primerljivi večletni infrastrukturni projekti v tujini," so zapisali. Kot so dodali, na višino teh podražitev nimajo vpliva, saj določanje indeksa temelji na podražitvah cen, materiala in storitev, ki jih obračunava za to pristojna institucija.

Na prvem odseku se po njihovih navedbah s sklenjenim aneksom podaljša pogodbeni rok zaradi poznejšega začetka del v dolini Glinščice, zaradi premoščanja večjih kraških pojavov ter zaradi sočasnega dela tretjega sklopa, ki bo v dogovorjenih terminih začel izvajati dela, preden bodo končana glavna gradbena dela na prvem odseku. "Poleg tega smo se dogovorili glede pogodbenih kazni za na novo dogovorjene vmesne roke na enak način, kot je bilo dogovorjeno že za drugi odsek. Skupna ocenjena pogodbena vrednost ostane nespremenjena," so pojasnili.

Glede finančnih težav turške družbe Yapi Merkezi je 2TDK kot naročnik od vodilnega partnerja konzorcija zahteval ureditev takšnega stanja. "Vsi partnerji so solidarno odgovorni, da prevzamejo obveznosti v projektu, če se eden od njih znajde v finančnih, časovnih ali kakšnih drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvedbo pogodbenih del," so pojasnili.

Uprava 2TDK po njihovih navedbah vseskozi intenzivno išče rešitve za nadomestitev zamud iz preteklosti ter se sooča s tekočimi izzivi, kot so premoščanje kraških pojavov, pomiki v dolini Glinščice, težave izvajalcev in globalni izzivi, ki vplivajo na gradbeno ter tudi na infrastrukturno panogo. "Tudi v nadaljevanju bo uprava družbe izzive reševala skupaj z vsemi vpletenimi stranmi," so zagotovili.

Necenzurirano: Yapi Merkezi naj bi se umaknil iz projekta gradnje drugega tira

Kot so prvi poročali na portalu Necenzurirano, naj bi večino del po odstopu turškega gradbinca prevzel Kolektor, Turki pa naj bi z manjšim delom operative ostali na odseku med Divačo in Črnim Kalom.

Nadzorni svet 2TDK je imel po podatkih portala Necenzurirano v četrtek sejo, na kateri je prižgal zeleno luč za finančni aneks zaradi podražitev del. Vrednost naj bi znašala okrog 20 milijonov evrov. Zanj so si v Kolektorju prizadevali več kot pol leta, so še navajali na portalu.

Končna vrednost del, ki jo bo med Črnim Kalom in Koprom oziroma Divačo do leta 2026 opravil konzorcij, bo znašala približno 650 milijonov evrov. To je dobrih 22 milijonov evrov več od vrednosti pogodbe, ki jo je maja 2021 podpisal z 2TDK. Za toliko se bo podražil tudi projekt, ki je bil v investicijskem načrtu ocenjen na 1,1 milijarde evrov.

Tretji sklop del, vreden 204 milijone evrov, obsega izvedbo tirov in tirnih naprav, voznega omrežja, telekomunikacijskih naprav, videosistema in varnostnega sistema, vgradnjo strojne in elektroopreme ter napajanja. Dela opravlja konzorcij pod vodstvom Železniškega gradbenega podjetja, v njem pa sta še družbi Kolektor IGIN in YM Construction. Tudi iz tega sklopa naj bi se Turki po navedbah portala umaknili.