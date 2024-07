Vlada danes tudi o gradnji vzporednega tira Divača–Koper

Vlada bo na današnji redni seji po skrajšanem postopku obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper.

Kot je razvidno iz vladnega gradiva, se bo s predlaganim zakonom vzpostavila ustrezna pravna podlaga, ki družbi 2TDK omogoča investitorstvo vzporednega levega tira na trasi železniške proge Divača–Koper. Odpravlja se tudi možnost sodelovanja drugih držav pri financiranju in lastništvu železniške infrastrukture ter družbe 2TDK. Glede na novo vsebino zakona in spremembe predpisov od sprejetja osnovnega zakona v letu 2017 predlog zakona vsebuje tudi več redakcijskih in nomotehničnih popravkov.

Gradnja vzporednega tira bo stala tretjino vrednosti drugega tira

Vrednost investicije na podlagi aprila letos izdelane investicijske zasnove v izgradnjo vzporednega tira, obnovo obstoječe proge Divača–cepišče Prešnica ter odstranitev obstoječe proge cepišče Prešnica–Koper znaša 418,9 milijona evrov brez DDV oziroma 511 milijonov evrov z DDV.

Ministrstvo za infrastrukturo pojasnjuje, da vrednost investicije v izgradnjo vzporednega tira predstavlja eno tretjino vrednosti izgradnje desnega tira Divača–Koper, saj so servisne cevi v najdaljših predorih že izgrajene, kjer tudi ni več tveganja kraških pojavov. Tako znaša vrednost investicije v tekočih cenah 354,2 milijona evrov brez DDV oz. 432,1 milijona evrov z DDV. Zaradi obrnjenega davčnega bremena se DDV za ta del investicije v obdobju izgradnje ne plača. DDV je sicer računovodsko prikazan, dejansko pa se v času izgradnje ne bo plačal, kar pomeni, da so relevantne le vrednosti brez DDV.

Začetek gradnje čez dve leti

Po napovedih ministrstva se bo gradnja vzporednega tira začela leta 2026. Letos in prihodnje leto bodo potekala pripravljalna dela, ki vključujejo odkupe zemljišč, pripravo projektne in investicijske dokumentacije, geološke in hidrološke raziskave ... Ocenjena vrednost teh pripravljalnih del znaša 14,2 milijona evrov, ki jih bo družba 2TDK financirala z nepovratnimi sredstvi.

Gradnja vzporednega tira se bo financirala z nepovratnimi sredstvi EU, posojili komercialnih oziroma razvojnih bank ter s sredstvi dokapitalizacije družbe 2TDK od Republike Slovenije kot edinega družbenika, pojasnjuje na ministrstvu.

Za izgradnjo vzporednega tira je v proračunu Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) do leta 2030 predvidenih 437 milijonov evrov. A zaradi spremembe investitorstva teh sredstev po predlogu infrastrukturnega ministrstva ne bo treba zagotoviti in ne bodo porabljena. Model financiranja v predlogu zakona, ki bo uporabljen tudi za vzporedni levi tir, je namenjen predvsem zmanjševanju sredstev iz bilance prihodkov in odhodkov. Ministrstvo poudarja, da so pri projektu vzporednega tira, za razliko od desnega tira, tveganja razmeroma nizka, saj se izkopna dela na kraškem terenu ne bodo izvajala. Tudi investicijska vrednost vzporednega levega tira je precej nižja od vrednosti tira, ki se trenutno gradi.