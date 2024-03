Del turških delavcev na drugem tiru stavka

Del turških delavcev, ki opravljajo dela na projektu drugega železniškega tira Divača-Koper, je začel stavkati, poroča portal 24ur.com. Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti, ki je februarja napovedal stavko in jo po dogovoru z izvajalci del preklical, je bil o stavki obveščen, ni pa je organiziral, in pravi, da je nezakonita.

Koliko delavcev stavka in na katerih deloviščih, zaenkrat ni znano. V naročniku del, podjetju 2TDK, so danes potrdili stavko ter izrazili obžalovanje, da poteka, in upanje, da ne bo ogrozila dogovora, doseženega februarja.

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije je seznanjen, da se nekatere aktivnosti izvajajo, ni pa med organizatorji stavke in pri njej ne sodeluje, je danes za STA povedal sekretar sindikata, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Oskar Komac.

Stika s stavkajočimi delavci nimajo, prav tako ne sodelujejo v morebitnih pogajanjih, je dodal Komac.

Nezakonita stavka lahko vodi v preklic sporazuma

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti in društvo Delavska svetovalnica sta bila o napovedi stavke za danes obveščena 11. marca, je razvidno iz obvestila, ki sta ga 15. marca delavcem turških izvajalcev Yapi Merkezi, Yorpol, YM Construction in Türcan poslala sindikat in društvo. V obvestilu, ki ga je STA posredoval Komac, sindikat in društvo delavce opozarjata, da je stavka nezakonita in da bo posledično vsak udeleženec stavke tvegal odškodninsko in disciplinsko odgovornost ter izgubo zaposlitve.

Poleg tega za udeležence stavke ne bo veljal stavkovni sporazum, sklenjen 15. februarja, opozarjata. S sporazumom so se med drugim dogovorili za zvišanje plač za od 15 do 18 odstotkov, enkratno stimulacijo v višini 150 evrov neto in izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče za pretekla leta, stavka, napovedana za 15. februar, pa je bila preklicana.

Enako sta sindikat in društvo opozorila v obvestilu, ki sta ga prav tako 15. marca poslal deležnikom pri projektu, dodala pa sta, da za stavko ne prevzemata odgovornosti, in opozorila, da lahko nezakonita stavka vodi v preklic stavkovnega sporazuma.