Znano je, kdaj bodo vlaki vozili po drugem tiru

Vlaki bodo po tem tiru v prvi polovici leta 2026 vozili na podlagi začasnega uporabnega dovoljenja oz. odločb, je dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Najpomembnejši podatek je zanjo ta, da se bo projekt zaključil konec leta 2025, nato pa bosta sledili dve četrtletji za odpravo morebitnih napak.

Projekt bo kljub podražitvi tretjega sklopa, predvsem zaradi podražitev materialov, v celoti stal manj, kot so načrtovali leta 2019. Takrat je bila ocenjena vrednost 1,150 milijarde evrov, v danes potrjenem investicijskem programu pa znaša 1,109 milijarde evrov.

Dražje cene

Gre za drugo novelacijo investicijskega programa za projekt, ki so ga izdelali januarja 2019. K njej so pristopili zaradi podražitev cen gradbenih materialov, surovin in energentov, terminskega načrta izvedbe in ker med viri ni več kapitala zaledne države.

K prvi spremembi programa so pristopili aprila 2021 in v njej ocenili, da bo projekt vreden okoli 997 milijonov evrov. Investicijska vrednost projekta v tekočih cenah se je sedaj tako v primerjavi z vrednostjo iz investicijskega programa zmanjšala za 3,5 odstotka, v primerjavi s prvo novelacijo pa povečala za 18 odstotkov. Zaključek gradbenih del je predviden konec leta 2025, kar je enako kot v prvotnem in prvič spremenjenem programu, so povzeli na ministrstvu.

Zamenjava v vodstvu 2TDK

Prejšnje vodstvo podjetje 2TDK, ki bdi nad projektom drugi tir Divača−Koper, s Pavletom Hevko na čelu je sprva predvidelo, da se bodo dela na projektu končala sredi leta 2026 oziroma konec marca 2026. Ta datum naj bi sicer predvideval tudi prvi osnutek spremenjenega investicijskega programa, ki pa ga vlada ni potrjevala, saj je pričakovala skrajšanje roka izvedbe nazaj na konec leta 2025, kot je bilo določeno leta 2021.

Vlada nato marca upravi in nadzornikom 2TDK ni podelila razrešnice, saj je želela najprej razjasniti okoliščine v zvezi z odstopom od časovnice in investicijske vrednosti projekta. Sledila je razrešitev Hevke, nadzorniki pa so na čelo 2TDK postavili Mateja Oseta.

Podrobneje bo o novelaciji investicijskega programa vodstvo družbe 2TDK spregovorilo na petkovi novinarski konferenci.

Vlada je danes družbi 2TDK povečala tudi osnovni kapital. Po zakonu o drugem tiru mora država do začetka njegovega obratovanja v osnovni kapital družbe vsako leto vložiti sredstva od pribitka k cestnini, ki so bila vplačana v proračun. Lani so jih zbrali 13,15 milijona evrov, tako da se bo osnovni kapital družbe povečal za ta znesek na 342,15 milijona evrov.

Vlada se je seznanila še s poročilom medresorske komisije za pregled investicijskih vlaganj direkcije za infrastrukturo v projekt drugi tir, kar ji je naložilo računsko sodišče. Stroški v višini 50,6 milijona evrov, ki jih je direkcija imela s projektom pred ustanovitvijo družbe 2TDK, se knjigovodsko likvidirajo iz evidence osnovnih sredstev direkcije.