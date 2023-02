Ministrica Bratušek za izgradnjo drugega tira v prvotno določenem roku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dokazali bomo, da se da tudi velike projekte v Sloveniji izpeljati v začrtanih finančnih in časovnih okvirih", je na odprtju kapelice Sv. Barbare na gradbišču predora T1 dejala Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo. Foto: STA/Danijel Novakovič

Ministrica Alenka Bratušek je sicer izrazila prepričanje, da "bomo dokazali, da se da tudi velike projekte v Sloveniji izpeljati v začrtanih finančnih in časovnih okvirih". Po njenih besedah so še vedno pod začrtano investicijsko vrednostjo iz osnovnega projekta.

Časovnica predvideva, da bodo gradbena dela končana sredi leta 2026, medtem ko je po trenutno veljavnem investicijskem načrtu, sprejetem leta 2021, zaključek gradnje predviden konec leta 2025. Ministrica pričakuje, da bo ta rok znova postavljen.

Generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka je danes povedal, da so skupaj izvajalci že našli možnost, kako bi prihranili tri mesece in dela končali do marca 2026.

Prejšnja vlada znižala rezerve

Na ministrstvu pričakujejo tudi pojasnila, zakaj je prejšnja vlada v projektu znižala sredstva za rezerve s 100 na 34 milijonov evrov. Ministrica Bratušek je ocenila, da je bilo to "neodgovorno in nepotrebno".

Tudi Hevka je zagotovil, da je na projektu "več prihrankov kot je zahtevkov in sprememb". Po njegovih besedah je trenutno v podpisu samo en aneks, ki se nanaša na spremembo načina gradnje predora v Vinjanu. "Vse ostalo gre na račun podražitev, na to pa nimamo vpliva."

Povedal je, da so od marca lani na račun podražitev gradbenih materialov izplačali 9,5 milijona evrov. Dejal je, da so cene usklajene z indeksi, ki jih določa gospodarska zbornica. Sredstva črpajo iz rezerv, je dodal.

Sprejetje novega investicijskega programa po zagotovilih ministrica Bratušek ni nujno in ne vpliva na postopke, ki jih vodi direkcija za promet.

Trasa vzporednega tira pripravljena

V zvezi s pred kratkim potrjeno traso vzporednega tira je ministrica ugotovila, da "bi bilo seveda lažje, če bi že pred 20 leti načrtovali dvotirno progo". Zatrdila pa je, da so že osnovnem investicijskem programu v najdaljših predorih "načrtovali servisne cevi v obsegu, da so pravzaprav že pripravljeni na novo progo".

Na vprašanje o rokih za izgradnjo tega dodatnega tira je odgovorila, da ne želi biti vedeževalka, in opozorila, da bo poleg vseh postopkov v Sloveniji verjetno treba opraviti tudi presojo čezmejnih vplivov na okolje.

V pričakovanju odobritve 250-milijonskega posojila

Na 2TDK pričakujejo, da jim bo Evropska investicijska banka v mesecu maju dokončno odobrila 250 milijonov evrov posojila, a pojasnjujejo, da denarja ne potrebujejo takoj, saj so najvišji izdatki predvideni čez leto ali dve.

Razpis za elektro-strojno opremo je v teku, je povedal Hevka. Pričakujejo več ponudb, saj so prejeli približno 80 vprašanj o razpisu. Ocenjuje, da bi bila primerna cena 170 milijonov evrov.

V najdaljšem načrtovanem predoru T1 so do zdaj izvrtali 2300 metrov globoko, skupna dolžina je 6714 metrov. Ob vhodu so danes postavili kapelico sv. Barbare, ki je po katoliški tradiciji zavetnica rudarjev.