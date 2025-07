S tem strateškim korakom Slovenske železnice utrjujejo svojo vlogo kot osrednji ponudnik mobilnosti v Sloveniji in širši regiji, je povedal prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes. Tako v Slovenskih železnicah kot v Nomagu so prepričani, da ta prevzem odpira vrata obsežnim spremembam v povezljivosti železniškega in avtobusnega prometa ter napoveduje ambiciozen prehod k sodobnejšemu, bolj usklajenemu javnemu prevozu v Sloveniji.

Med drugim pričakujejo boljšo usklajenost voznih redov, a obenem dodajajo, da so vozni redi zdaj v veliki večini v pristojnosti Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa ter ministrstva za okolje, prostor in energijo.

S prevzemom nad milijardo letnih prihodkov

Slovenske železnice so marca letos podpisale pogodbo o odkupu še preostalega 50-odstotnega deleža podjetja Nomago, ki so ga doslej že polovično obvladovale. Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj slovenskih in avstrijskih regulatorjev je prevzem zdaj dokončen.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes je ta mejnik označil kot izjemno velik dogodek za podjetje. Z integracijo Nomaga, ki zaposluje skoraj 1.200 sodelavcev in upravlja približno 700 avtobusov, se skupina pripravlja na prihodke, ki bodo prihodnje leto prvič presegli milijardo evrov.

Družba Nomago zaposluje okrog 1.200 sodelavcev in ima v svojem voznem parku okrog 700 avtobusov. Foto: Ana Kovač

Povezovanje železniškega in avtobusnega prevoza: rešitev za prihodnost

Mes ocenjuje, da je ta prevzem tudi odgovor na obstoječe infrastrukturne izzive. Do dokončanja železniške infrastrukture bo zaradi omejitev in zapor zaradi gradbenih del nadomeščanje železniških povezav z avtobusnimi linijami še naprej pogosta praksa. "Nomagova razvejana avtobusna mreža omogoča prilagodljivost, ki je ključna v primeru gradbenih zapor ali motenj na železnici," je izpostavil Mes.

Mes je poudaril še, da želijo potnikom ponuditi kakovostno alternativo: "Če vlak ne more voziti, želimo, da potnik kljub temu pride na cilj – hitro, varno in udobno. Potniki si zaslužijo enakovredno ali vsaj primerljivo potovalno izkušnjo."

Regijski vpliv in prihodnje širitve

Nomago deluje na slovenskem trgu, že danes pa je dejavno prisoten tudi na italijanskem in hrvaškem trgu, kjer načrtuje dodatne prevzeme. S tem svoj regionalni vpliv širijo tudi Slovenske železnice, tako na področju mobilnosti kot tudi logistike, ki jo razvijajo v sodelovanju s češkim podjetjem EP Logistics International prek skupnega podjetja SŽ EP Logistika.

Mes napoveduje nove strateške poteze na področju logistike, s čimer bodo svojo prisotnost v širši regiji še okrepili.

Avtobusni prevoz je primerna nadomestitev v času obsežnih gradenj in prenov na slovenskem železniškem infrastrukturnem omrežju. Foto: Ana Kovač

Usklajeni cilji in obeti

"Slovenske železnice in Nomago delijo skupno vizijo," je povedal glavni izvršni direktor Nomaga Miha Tavčar. "Verjamemo v skupno prihodnost, kjer bo mobilnost bolj učinkovita, pametna in osredotočena na uporabnika."

Slovenske železnice letno pripeljejo okrog 17 milijonov potnikov, Nomago pa 13 milijonov, kar pomeni 30 milijonov potnikov – lahko še več, ko se bodo začeli kazati blagodejni učinki prevzema.

Kaj ta prevzem pomeni za slovenski javni potniški promet?

Skupina Slovenske železnice s pridobitvijo Nomaga utrjuje svojo vlogo kot največji slovenski ponudnik javnega prevoza – tako po prihodkih kot po obsegu storitev. Evropa se vse bolj zaveda potrebe po trajnostni mobilnosti in zmanjševanju ogljičnega odtisa, zato je ta združitev strateškega pomena.

Obe družbi si želita, da v Slovenijo čim prej pridejo najboljše prakse kakovosti javnega prevoza, ki jih, kot pravita njuna glavna direktorja, imamo za zgled že v sosednjih Avstriji in Italiji. Konsolidacijo vidijo tudi kot vzvod za boljše izkoriščanje ključne infrastrukture, večjo učinkovitost naložb in s tem bolj usklajeno mobilnost v korist državljanov in gospodarstva.

Družba Noimago je z avtobusnimi prevozi dejavna tudi v Italiji in na Hrvaškem. Foto: Ana Kovač

Izvleček iz osebne izkaznice

Nomago izvaja medkrajevne prevoze v sedmih statističnih regijah, poleg tega pa je s šolskimi prevozi prisoten v 75 občinah, v sedmih slovenskih občinah opravlja in vsako leto nadgrajuje mestni potniški promet, v katerega vključuje tudi električne avtobuse. Lani so ustvarili 146 milijonov evrov poslovnih prihodkov, letos pa pričakujejo 170 milijonov.

S širitvijo v 21 občin Ljubljanske urbane regije in sedem koroških občin bo Nomago Bikes postal največji sistem za izposojo koles v državi. Z upravljanjem turističnih destinacij in lastno turistično agencijo je Skupina Nomago v zadnjih letih še dodatno razširila svojo turistično ponudbo in jo uspešno povezala z občasnimi prevozi. Z obema dejavnostma je Nomago močno prisoten tudi v Italiji in na Hrvaškem, ki prispevata četrtino čistih konsolidiranih prihodkov. Lani so v svoj vozni park dodali 54 vozil za prevoz potnikov, okoli 90 odstotkov vseh njihovih vozil izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde EURO 5 in EURO 6.

Družba Nomago postaja del Skupine Slovenske železnice, ki je lani ustvarila 715 milijonov evrov poslovnih prihodkov in 49 milijonov dobička. Slovenske železnice so s tem prevzemom že zdaj 75-odstotni lastnik družbe Nomago, preostalih 25 odstotkov pa bodo prevzele v začetku leta 2027. Z združitvijo pričakujejo, da bodo letos ustvarili 860 milijonov evrov prihodkov in 67 milijonov evrov dobička iz poslovanja.