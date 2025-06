V Italiji se obeta prometni kolaps

V Italiji se v petek, 20. junija zaradi splošne stavke obeta prometni kolaps. Stavka bo prizadela predvsem železniški promet, kjer so predvidene zamude in odpovedi vlakov. Na morebitne nevšečnosti v železniškem prometu potnike opozarjajo tudi Slovenske železnice.

Zaposleni na železnicah, v letalstvu in drugih prometnih sektorjih so za petek, 20. junija napovedali stavko. Po poročanju italijanskih medijev sindikati nasprotujejo finančni politiki aktualne vlade, pozivajo k zmanjšanju proračunskih sredstev za obrambo in večje naložbe v zdravstvo, izobraževanje, javni promet ter varnost pri delu. Poleg tega zahtevajo višje plače in krajši delovni čas.

Stavko bodo najbolj občutili potniki v železniškem prometu. Stavka se bo začela v četrtek, 19. junija ob 21. uri in bo trajala 24 ur. V tem času gre pričakovati zamude in odpovedi vlakov ali pa bodo ti vozili po spremenjenem voznem redu.

Tudi Slovenske železnice potnike opozarjajo o predvidenih zamudah in odpovedih vlakov v Italiji. V primeru omenjenih nevšečnosti potnikom svetujejo, naj izpolnijo zahtevke za povračilo prevoznine. Več podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Motnje v letalskem prometu in na cestah

V četrtek od 22. ure bodo s stavko začeli tudi zaposleni v letalskem prometu in zaposleni pri koncesionarjih za avtoceste, zato gre pričakovati zastoje na cestah in motnje v letalskem prometu. Ita Airways je že odpovedala nekatere lete. Do nevšečnosti bo prihajalo tudi v lokalnem javnem prometu.