V Italiji v petek zaradi stavke pričakovati motnje v javnem prometu

Italijanski sindikati so za petek sklicali 24-urno splošno stavko v javnem in zasebnem sektorju, zaradi katere je v Italiji že od četrtka zvečer pričakovati precejšnje motnje v letalskem, železniškem, avtobusnem in ladijskem prometu, poročajo italijanski mediji.

Sindikati po poročanju italijanske radiotelevizije Rai med drugim zahtevajo zvišanje plač, obnovitev kolektivnih pogodb in skrajšanje delovnega časa ter nasprotujejo privatizaciji in vse večji negotovosti dela.

Odpovedi in spremembe voznega reda vlakov

V železniškem prometu bo stavka potekala od četrtka ob 21. uri do petka ob 20.59. Družba Trenitalia je zato opozorila, da se lahko zgodijo odpovedi ali spremembe voznega reda vlakov. Tako v regionalnem kot v mednarodnem prometu bodo sicer nekateri vlaki zagotovo vozili, seznam je objavljen na spletni strani družbe.

Tudi družba Italo, ki upravlja s hitrimi vlaki, je na svoji spletni strani objavila seznam vlakov, ki bodo zagotovo vozili.

Odpovedali 34 mednarodnih letov

Letalska družba ITA je zaradi stavke, ki bo v letalskem prometu od četrtka opolnoči do petka ob 23.59, odpovedala 34 mednarodnih in notranjih letov. Potnike, ki imajo karte za lete v petek, zato pozivajo, naj pred potovanjem preverijo, ali je njihov let morda odpovedan.

Težave tudi v avtocestnem prometu

Med četrtkom ob 22. uri in petkom ob 21.59 naj bi stavkali tudi zaposleni na italijanskih avtocestah, zaradi česar so po poročanju Rai možne težave v avtocestnem prometu. Cestninske postaje na avtocestah bodo najverjetneje zaprte.

Zamude in nevšečnosti je pričakovati tudi v avtobusnem in tramvajskem prometu ter na podzemni železnici, pri čemer se bosta čas in trajanje stavke razlikovala od mesta do mesta.