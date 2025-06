Popoln prometni kaos: stavkali bodo kar 24 ur

Italijani so v četrtek zvečer začeli 24-urno stavko, ki bo po pričakovanjih danes ohromila javni potniški promet, vključno z letalskim in ladijskim. Sindikati med drugim zahtevajo zvišanje plač, obnovitev kolektivnih pogodb in skrajšanje delovnega časa, nasprotujejo tudi privatizaciji in vse večji negotovosti dela, so poročali italijanski mediji.