Turški delavci na drugem tiru le prejeli plače, a ostajajo v negotovosti

Delavci turških gradbenih podjetij Yapi Merkezi in YM Construction, ki sodelujeta pri gradnji drugega tira, so po poročanju portala Forbes Slovenija v ponedeljek vendarle prejeli plače. Še vedno pa ostajajo v negotovosti, ali bodo nadaljevali delo na drugem tiru, saj naj bi delodajalec razmišljal o njihovi napotitvi nazaj v Turčijo.

Delodajalca sta izplačilo plač po navedbah delavcev napovedala za petek, nakazane naj bi bile na bančne račune v domači Turčiji. V petek pa naj bi jim nadrejeni nato povedali, da izplačilo na turške račune ni izvedljivo, zato so izplačilo zamaknili na ponedeljek, plače pa so delavci dobili na slovenske bančne račune, danes piše portal.

S katerega računa so nakazali plače, po njihovih navedbah ni znano. Podjetji Yapi Merkezi in YM Construction imata od začetka prejšnjega tedna blokade na vseh bančnih računih.

S plačili zamujajo že zadnjega pol leta

Podjetji obveznosti do delavcev z zamudo poravnavata že zadnjega pol leta. Negotovost zanje se je dodatno povečala po tem, ko sta nedavno prekinili dela na gradbišču med Divačo in Koprom. Delavci v zadnjem tednu ne odhajajo na delovišče, temveč ostajajo v kampu v Orehku pri Postojni, ob tem pa prejemajo le skope informacije.

Jih bodo poslali nazaj v Turčijo?

"Nekateri smo prejeli ponudbe za delo, a ne vemo, ali jih lahko sprejmemo, saj ni znano, kakšen bo razplet tukaj. Govori se, da naj bi nas poslali nazaj v Turčijo, a po nekaterih informacijah bi se lahko odločitve sprejemale šele maja," je po navedbah portala dejal eden od delavcev. Nezadovoljstvo med delavci v Orehku se po njegovih besedah povečuje, ker lokalno vodstvo nima odgovorov na vprašanja o njihovi prihodnosti.

Podjetji pod drobnogledom inšpektorata za delo

Podjetji preverja tudi inšpektorat za delo, kjer so za Forbes pojasnili, da podrobnejših informacij zaradi odprtih postopkov ne morejo posredovati.

V 2TDK pa so jim na vprašanje, ali drži, da je s tem tednom večina delavcev turških podjetij zapustila gradbišče, vsa dela pa je prevzela družba Kolektor, odgovorili, da je organizacija del v domeni izvajalca.

"Partnerji konzorcija izvajalcev so se odločili za spremembo v razdelitvi obsega preostalih del, ustrezni prerazporeditvi del in s tem tudi za optimizacijo, kar bo po zagotovilih izvajalca omogočilo ustrezno dinamiko in pravočasno izvedbo projekta drugi tir. 2TDK zahteva, da izvajalec gradbenih del izpolni svoje obveznosti ne glede na prerazporeditve," so pojasnili.