V primerjavi z lanskim aprilom se je bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah v povprečju zvišala nominalno za 4,9 odstotka, realno pa za 2,5 odstotka.

V povprečju je bila najvišja bruto plača za april izplačana zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu. Znašala je 2.056,72 evra, kar je za približno tretjino več od slovenskega povprečja. Najnižjo plačo so prejeli zaposleni v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (1.241,04 evra).

V primerjavi z marcem so statistiki najvišjo rast zaznali v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, in sicer 4,3-odstotno.