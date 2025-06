Kdo služi največ? To so najbolje plačani poklici v Evropi.

Plače v Evropi se močno razlikujejo, ne le med državami ampak tudi med panogami. Medtem ko nekateri poklici izginjajo, drugi predvsem na račun tehnološkega razvoja postajajo vse bolj iskani in dobro plačani. Potem pa so tukaj še poklici v zdravstvenem sektorju in vodstvene funkcije, ki ne glede na spremembe na trgu dela ostajajo med najbolje plačanimi. Odgovor na to, kdo v Evropi služi največ, razkriva raziskava, v kateri so analizirali višino povprečnega letnega zaslužka v štirih državah.

Ko se človek odloča za izbiro karierne poti ali menja službo, je lahko prav višina plače tista, ki tehtnico prevesi na eno ali drugo stran. Euronews Business razkriva, kateri so najbolje plačani poklici v Evropi. Na podlagi podatkov globalne platforme za zaposlovanje Indeed so analizirali višino povprečnega letnega zaslužka v posameznih sektorjih v štirih državah, in sicer v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem. Podatki o plačah odražajo povprečen zaslužek v letu dni, od maja 2024 do aprila 2025, pri čemer so plače zdravnikov in kirurgov izločili iz glavnega nabora podatkov.

Največji zaslužkarji v zdravstvu in zobozdravstvu

Na vrhu lestvice najbolje plačanih prevladujejo poklici v zdravstvu in zobozdravstvu, kot so direktorji zdravstvenih ustanov in specialisti v zdravstvu, radiologi, ortodonti in zobozdravniki. Še posebej je to razvidno v Veliki Britaniji, kjer skoraj polovico od 20 najbolje plačanih delovnih mest najdemo v zdravstvenem sektorju. Foto: Shutterstock

Visoko plačo v vseh državah prinašajo vodstvene funkcije, kot je mesto generalnega direktorja, projektnega direktorja in tehničnega direktorja. Gre za najbolje plačane poklice v sektorjih, kot so prodaja, bančništvo, finance in tehnologija.

Med najvišjimi zaslužkarji so tudi strokovnjaki na področju informacijske tehnologije. Programski inženir, podatkovni inženir in SAP-svetovalec so sodeč po zbranih podatkih dobro plačana delovna mesta, zlasti v Nemčiji in na Nizozemskem.

Na četrtem mestu po povprečnem letnem zaslužku so zaposleni v prodaji in razvoju poslovanja. Medtem ko so začetne plače v tem sektorju nižje, imajo višje funkcije, kot so direktor in vodja prodaje ter vodja poslovnih strank, visok potencial za zaslužek. Visoke plače na teh delovnih mestih so v Nemčiji in na Nizozemskem, kjer lahko izkušeni prodajni strokovnjaki zaslužijo zneske, primerljive s tistimi v tehnološkem sektorju in na različnih vodstvenih položajih.

Med najbolje plačanimi so tudi strokovnjaki na področju prava, računovodstva, bančništva in financ. Zlasti v Nemčiji in Veliki Britaniji dobro služijo strokovnjaki za finančno upravljanje, davčni svetovalci in odvetniki, predvsem tisti, ki se ukvarjajo z delovnim pravom.

V Nemčiji najbolje plačani davčni svetovalci, v Veliki Britaniji manekeni

Konkretno so v Nemčiji med majem 2024 in aprilom 2025 največ zaslužili davčni svetovalci, in sicer v povprečju 145 tisoč evrov na leto. Tesno za njimi so delovna mesta na področju prodaje, kot sta generalni direktor in vodja prodaje, njihov letni zaslužek se v povprečju giblje med 107.500 do 138.243 evrov na leto.

Odvetnik za delovno pravo v povprečju na leto zasluži 105 tisoč evrov, SAP-svetovalec pa nekaj manj kot sto tisoč evrov. Za petami so po višini povprečne letne plače sistemski inženirji in druga delovna mesta na področju tehnologije, kjer višina povprečnega letnega zaslužka znaša okoli 90 tisoč evrov.

Spodaj si oglejte lestvico desetih najbolje plačanih poklicev v Nemčiji.

Zanimivo se na vrhu lestvice najbolje plačanih poklicev v Veliki Britaniji znajdejo manekeni, letni zaslužek med majem 2024 in aprilom 2025 je v povprečju znašal 166.390 evrov. Sledijo zaposleni v zdravstvenem sektorju, to so direktorji zdravstvenih ustanov, radiologi in vodje zdravstvene nege, ki zaslužijo med 145.821 evrov in 124.739 evrov na leto.

Spodaj si oglejte lestvico desetih najbolje plačanih poklicev v Veliki Britaniji.

Na Nizozemskem po višini zaslužka med majem 2024 in aprilom 2025 vodijo generalni direktorji s povprečno letno plačo 113 tisoč evrov. Dobro plačani so finančni analitiki in inženirji. Medtem v Franciji najbolje zaslužijo zobozdravniki, v povprečju 95 tisoč evrov na leto, sledijo ortodonti s slabimi 80 tisoč evri na leto.

So to poklici prihodnosti?

Medtem ko nekateri tradicionalni poklici izginjajo, zlasti z napredkom tehnologije nastajajo nova delovna mesta, ki zahtevajo nova znanja in spretnosti. "Nenehno učenje je bistveno na hitro razvijajočem se trgu," je za Euronews Business poudaril Pawel Adrjan, direktor ekonomskih raziskav pri Indeed. Najnovejši trendi sicer kažejo, da so zahteve glede formalne izobrazbe manj pogoste, zlasti na področjih informacijske tehnologije in podatkovne znanosti.

"V naslednjih od deset do 50 let pričakujemo, da bodo zelena energija, umetna inteligenca, kibernetska varnost in biotehnologija ustvarili nove visoko plačane delovne nazive," je dejal Adrjan. Pojasnil je, da delovna mesta, kot so etik umetne inteligence, ključne vloge na področju trajnosti, inženirji generativne umetne inteligence in analitiki podnebnih podatkov, pridobivajo na veljavi in ​​se bodo verjetno premaknila v višje plačne razrede, saj povpraševanje po specializiranem strokovnem znanju na teh področjih narašča. Najnovejši trendi kažejo, da so zahteve glede formalne izobrazbe manj pogoste, zlasti na področjih informacijske tehnologije in podatkovne znanosti. Foto: Shutterstock