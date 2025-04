2TDK: Navedbe civilnih nadzornikov neresnične in zavajajoče

V družbi 2TDK so zanikali torkove navedbe članov projektnega sveta za civilni nadzor projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper, da ta ne poteka optimalno in da so časovni roki preseženi. Navedbe članov, da se posamezne odločitve sprejemajo netransparentno in negospodarno, pa so označili za zavajajoče.

Član projektnega sveta Damir Josipovič je na torkovi novinarski konferenci opozoril na "astronomsko plačilo za pripravo investicijskega programa, ki ga je izdelalo podjetje Deloitte". Član projektnega sveta Emil Milan Pintar pa je dejal, da je priprava programa stala več kot milijon evrov, medtem ko se običajna cena za to sicer giblje med 30 tisoč in 50 tisoč evri.

V družbi 2TDK so v današnjem pisnem odzivu na novinarsko konferenco navedbe obeh članov sveta označili za napačne. Kot so pojasnili, je znesek, ki so ga Deloittu nakazali za opravljene storitve v obdobju 27 mesecev, znašal 664.420 evrov brez DDV.

Pri tem je izdelava investicijskega programa predstavljala manjši del pogodbe z Deloittom. Po pojasnilih 2TDK je omenjena družba izdelala tudi študijo upravičenosti projekta in finančno analizo projekta ter svetovala pri pridobivanju finančnih virov in pri pogajanjih z Evropsko komisijo za pridobitev nepovratnih sredstev.

"Navedbe, da se cena izdelave investicijskih programov giblje med 30 tisoč in 50 tisoč evri, družba 2TDK pa je plačala več kot milijon evrov za takšno storitev, so zavajajoče in popolnoma neresnične. Družba 2TDK je člane projektnega sveta za civilni nadzor večkrat seznanila s stroški in deli, ki jih je družba Deloitte izvedla za 2TDK. V luči tega so predhodno zapisane navedbe članov sveta družbi 2TDK nerazumljive," so zapisali.

Zavrnjen 350-milijonski zahtevek Kolektorja

Po besedah 2TDK prav tako niso pravilne navedbe civilnih nadzornikov o podražitvi projekta. Drugi tir po zagotovilih družbe ostaja v finančnih okvirih, ki so opredeljeni v investicijskem programu, tudi 350-milijonski zahtevek glavnega izvajalca del Kolektorja je bil zavrnjen.

"V družbi 2TDK izvajamo strog nadzor nad projektom. Dodatna plačila nikoli niso bila in nikoli ne bodo odobrena brez ustrezne utemeljitve," so zatrdili.

Predsednik projektnega sveta za civilni nadzor Jadran Bajec je v torek dejal, da bi moral biti odsek med Črnim Kalom in Koprom končan že junija lani. Tudi to navedbo so v 2TDK danes označili za nepravilno, saj da izvajalci dela opravljajo skladno z dogovorjenimi roki. "K pogodbam so bili sklenjeni aneksi, ki so pogodbeni rok podaljšali zaradi nepredvidljivih geološko-geomehanskih razmer pri izkopih predorov in izkopnih delih," so zapisali.

V 2TDK so ob tem navedli, da so civilne nadzornike o spremembah znotraj časovnice projekta večkrat seznanili.

Člani projektnega sveta za civilni nadzor so na torkovi novinarski konferenci kot nedoumljivo izpostavili tudi odločitev države, da se za ta pomemben odsek železniške proge uporablja "zastarel tip napajanja oziroma enosmerni tok".

Navedbe civilnih nadzornikov o zastarelem tipu napajanja oziroma enosmernem toku so v 2TDK označili za netočne in nepravilne. Kot so pojasnili, drugi tir gradijo skladno z gradbenim dovoljenjem, kjer je naveden tip sistema napetosti treh kilovoltov enosmernega toka.

"Navedbe o zamolčanju podatkov neresnične"

V projektnem svetu za civilni nadzor so obenem ocenili, da je prišlo do pomembnih zamolčanj podatkov, s katerimi bi moral biti projektni svet seznanjen sproti, ne pa iz medijev.

"Navedbe o zamolčanju podatkov članom projektnega sveta za civilni nadzor so neresnične, saj družba 2TDK na vprašanja projektnega sveta odgovarja na mesečni ravni," so zapisali. Kot trdijo, člane projektnega sveta ažurno obveščajo o napredkih na projektu, saj da prejmejo mesečna poročila o dinamiki izvajanja projekta, v katerih družba posreduje tudi finančno realizacijo na obeh odsekih.

V družbi 2TDK so sodelovanje s projektnim svetom sicer ocenili kot konstruktivno ter menijo, da so njihovi predlogi in pripombe tehtni. Redna srečanja in seje s člani sveta ter nasploh civilni nadzor projekta je po njihovih navedbah pomemben, zato pripombe, zahteve in predloge članov rešujejo prednostno, so še zapisali.