Koper: moškega, ki je zlorabljal pastorko, obsodili na 11 let zapora

Na koprskem okrožnem sodišču se je za zaprtimi vrati končalo sojenje moškemu, ki naj bi več let spolno zlorabljal pastorko. Petčlanski kazenski senat je moškega v torek obsodil na 11 let zapora, danes poročajo Primorske novice. Sodba še ni pravnomočna.

Tožilstvo je obtoženemu očitalo kaznivi dejanji spolnega napada na otroka in kršitve spolne nedotakljivosti. Zlorabe naj bi se dogajale več let, začele naj bi se, ko je bila pastorka stara 12 let, in trajale približno štiri leta.

V štirih letih naj bi jo posilil najmanj stokrat

Žrtev je med preiskavo povedala, da naj bi jo očim zlorabljal vsak teden in jo v štirih letih posilil najmanj stokrat. Koprski kriminalisti so ga aretirali po prijavi maja 2023, od tedaj je v priporu.

Na predobravnavnem naroku februarja lani takrat 56-letni obtoženi krivde ni priznal. Kot poročajo Primorske novice, pa so dokazi očitno potrdili hude očitke proti njemu.

Senat mu je prisodil 11 let zapora

Na koprskem okrožnem sodišču so za časnik potrdili, da ga je kazenski senat spoznal za krivega. Razglasitev sodbe je bila javna, zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, mu je senat prisodil 11 let zapora.

Na koprskem okrožnem sodišču so za Primorske novice tudi potrdili, da so nepravnomočno obsojenemu podaljšali pripor.