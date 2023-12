Novinar Planet TV odšel zaradi "gonje proti LGBTIQ+ novega urednika". Urbanija: Najprej mi pokažite tak primer.

Novinar Denis Malačič s Planet TV pravi, da je dal odpoved zaradi "gonje proti LGBTIQ+ novega urednika", Uroš Urbanija pa odgovarja, naj najprej pojasnimo in pokažemo kakšen primer take gonje.

Novinar Denis Malačič s Planet TV pravi, da je dal odpoved zaradi "gonje proti LGBTIQ+ novega urednika", Uroš Urbanija pa odgovarja, naj najprej pojasnimo in pokažemo kakšen primer take gonje. Foto: Ana Kovač

Novinar Planet TV Denis Malačič je v svoji objavi na Facebooku zapisal, da je podal odpoved, in dodal, da se poslavlja z vseh funkcij informativne oddaje Planet 18. Pojasnil je, da se je za ta korak odločil zaradi "gonje proti LGBTIQ+ skupnosti pod novim odgovornim urednikom", ter dodal, da odhaja, ker želi ostati zvest svojim načelom. Novi odgovorni urednik Uroš Urbanija se je na vprašanje Siola, kako komentira zapis novinarja, odzval s protivprašanjem, naj mu "najprej pojasnimo in pokažemo kakšen primer take gonje", ki naj bi se zgodila v uredništvu Planet TV.

Dolgoletni novinar Planet TV in tudi voditelj informativne oddaje Planet 18 Denis Malačič je na Facebooku objavil, da se poslavlja s Planet TV. Kot je zapisal, glavni razlog njegovega odhoda leži v gonji proti LGBTIQ+ skupnosti, ki ji pripada tudi sam in se odvija pod novim odgovornim urednikom.

"Sporočam, da se umikam, saj si ne bi nikoli opravičil, da bi sodeloval pri nečem, kar gre proti meni in navsezadnje tudi mojim pravicam," je Malačič zapisal v objavi ter obenem dodal, da se v tej ekipi žal ne počuti več sprejetega in cenjenega. "Obenem profesionalnim standardom, ki jih v pogodbi zahteva Planet TV od mene in sodelavcev, navsezadnje nam jih narekuje tudi novinarski kodeks, zaradi nove uredniške politike, ne morem(o) niti slediti," je dodal.

"Sporočam, da se umikam, saj si ne bi nikoli opravičil, da bi sodeloval pri nečem, kar gre proti meni in navsezadnje tudi mojim pravicam," je zapisal nekdanji novinar Planet TV Denis Malačič. Foto: Ana Kovač

Malačič: Na koncu dne mi iskreno pomeni več, da zaspim v miru in ne v strahu

Kot je še zapisal Malačič, se poslavlja s težkim srcem, a dodaja: "Iskreno mi na koncu dne pomeni več, da zaspim v miru in ne v strahu, del sovražne propagande pa nisem bil nikoli in tudi ne bom." V objavi je zapisal, da je bil zaradi svoje spolne usmerjenosti nemalokrat deležen žaljivk, posmehovanja, nesprejemanja, zavračanja in vsega drugega, zaradi česar velikokrat ni mogel biti iskren ne do sebe, ne do okolice, a ob tem dodal, da so ti časi minili.

Malačič je zapisal še, da je hvaležen sodelavcem, ki niso nikoli problematizirali njegove spolne usmerjenosti, ter dodal, da je le preprost fant s kmetije, ki je do vsakega, naj je bil minister, predsednik ali najpreprostejši človek, vedno pristopil enako, s spoštovanjem in srčnostjo. Dodal je, da bo ostal zagovornik ljubezni ne glede na ceno, ki jo bo za to moral plačati, in da se bo za nekaj časa umaknil iz javnosti, saj da ga je situacija zelo prizadela.

Celoten zapis Malačiča si lahko preberete v spodnji objavi:

Urbanija že 12. dan po prihodu ob novinarja

Odgovorni urednik informativnega programa Planet TV Uroš Urbanija se je ekipi Planet TV pridružil 1. decembra, že dvanajsti dan po njegovem prihodu pa je uredništvo zapustil prvi novinar. Na vprašanje Siol.net, kako komentira zapis novinarja Malačiča o domnevni gonji, nam je Uroš Urbanija odgovoril s proti vprašanjem, naj mu "pojasnimo in pokažemo kakšen primer take gonje", ki naj bi se zgodila.

Odgovorni urednik informativnega programa Planet TV Uroš Urbanija je na vprašanje Siol.net, kako komentira zapis novinarja Malačiča o domnevni gonji, odgovoril s protivprašanjem, naj mu "pojasnimo in pokažemo kakšen primer take gonje". Foto: Ana Kovač

Spomnimo ...

Skupina mladih je ob začetku Festivala LGBT filma preteklo soboto strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor v Ljubljani in jo zažgala, iz politike in civilne družbe pa so se zvrstile obsodbe tovrstnega ravnanja. Zaradi sobotnega incidenta so mavrično zastavo izobesili tudi na ljubljanski mestni hiši. Policija še naprej poziva očividce, da jim sporočijo morebitne informacije v zvezi z dogodkom.

Preberite še: