Ministrica Vrečko: Najostreje obsojam ta homofobni napad

Potem ko je skupina mladih ob začetku Festivala LGBT filma v soboto strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor v Ljubljani in jo zažgala, iz politike in civilne družbe prihajajo obsodbe tovrstnega ravnanja. "To ni sprejemljivo," je opozorila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

"Najostreje obsojam homofobni napad na mednarodni 39. Festival LGBT filma, najstarejši tovrsten festival v Evropi. Na tradiciji odprtosti in strpnosti moramo graditi družbo. Žal je nasilje in nadlegovanje nad LGBTQ-skupnostjo še vedno prisotno v naši družbi," je ministrica zapisala na družbenem omrežju X.

Najostreje obsojam homofobni napad na mednarodni 39. festival LGBT filma, najstareši tovrsten festival v Evropi. Na tradiciji odprtosti in strpnosti moramo graditi družbo. Žal je nasilje in nadlegovanje nad LGBTQ skupnostjo še vedno prisotno v naši družbi. To ni sprejemljivo. 1/2 — Asta Vrečko (@AstaVrecko) December 9, 2023

"Ne smemo pustiti posameznim skupinam in politiki, da nas s sovražnimi dejanji in govorom potiskajo v nazadnjaštvo in s tem določajo našo prihodnost," je pozvala. Festivalu LGBT filma in ekipi je ob tem izrekla sočutje ter zahvalo "za pogum in delo za solidarno, odprto in vključujočo družbo".

Nasilje obsodili tudi v Paradi ponosa

Nasilje so obsodili tudi v društvu Parada ponosa. Kot so jih povzeli mediji, je prav zaradi takih dogodkov pomembno, da se še naprej organizira dogodke, kot je FGLF - GLBT Filmfest Slovenia, ki skozi umetnost opozarja na družbeno stanje ter ustvarja varne prostore za mlade iz skupnosti LGBTIQ+.

"Izražamo solidarnost z organizatoricami/ji in vas v duhu podpore zato še posebej vabimo, da si ogledate filme z letošnjega programa," so še zapisali.

Prav tako so podporo festivalu ob obsodbi dogodka izrazili na Inštitutu 8. marec. "Naj bo to razlog več za ogled filma z letošnjega programa," so navedli na omrežju X. "Niste sami," so sklenili.

Festival se je v Ljubljani začel v soboto. Na njem bodo skupaj prikazali 24 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 19 kratkih filmov iz 27 držav. V središče so tokrat postavili južnokorejski film. Festival bo potekal na treh lokacijah po mestu.