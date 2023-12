V Ljubljani se začenja 39. festival LGBT filma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani se bo danes začel 39. festival LGBT filma. Na njem bodo do 17. decembra prikazali 24 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 19 kratkih filmov iz 27 držav. V središče so tokrat postavili južnokorejski film. Festival bo potekal na treh lokacijah po mestu.

V okviru festivala, ki ga organizirajo pri Društvu Škuc, bodo filme predvajali v Slovenski kinoteki in Kinodvoru. V Kinodvoru bo festival nocoj uvedel danski film Venerin učinek, kot predfilm pa bodo predvajali še kratki slovenski film Alma, neuklonljiva ženska o pisateljici in svetovni popotnici Almi Karlin v režiji Andreja Kamnika in Huiqin Wang.

Organizatorji poskušajo na festival vsako leto uvrstiti raznoliko produkcijo z vsega sveta, tokrat so v fokus postavili južnokorejski film. Na ogled bosta tudi dva afriška filma s tematiko LGBTQ+, ti so sicer redki. Kar nekaj filmov, ki bodo na ogled na festivalu, je bilo že nagrajenih na uglednih mednarodnih filmskih festivalih, kot sta Berlinale in Sundance, je na nedavni novinarski konferenci povedal predstavnik selektorske ekipe Brane Mozetič.

Na festivalu tudi slovenski filmi

Iz Slovenije bodo prikazali tudi dokumentarni film Zastavnice_ki režiserja Mihe Mohoriča, ki prinaša osebne zgodbe osmih posameznic oziroma posameznikov in njihov odnos do mavrične zastave, ter kratka filma Trije režiserja Simona Moeja in Kam zginevamo lezbijke, ko ostarimo režiserke Andreje Gomišček.

V spomin na češko-slovenskega režiserja Františka Čapa in lani umrlega režiserja amaterskih filmov Stanka Josta bodo zavrteli Čapkov dokumentarni portret Čap - trenutki odločitev v režiji Urbana Arsenjuka in Jostov film Dečki iz leta 1976, ki je prvi slovenski homoerotični film. V Slovenski kinoteki bo med festivalom na ogled tudi razstava o Jostu.

Nekatere festivalske filme bodo zavrteli še v Slovenj Gradcu, Idriji, na Ptuju, v Kopru, Mariboru in Bistrici ob Sotli.

Čez teden dni nagrade festivala

Festivalske nagrade, rožnate zmaje, bodo podelili v soboto, 16. decembra, zvečer. Tričlanska mednarodna žirija, ki jo sestavljajo južnokorejski filmski producent in distributer Dave Kim, brazilska raziskovalka in aktivistka Clara Lhullier ter slovenska umetnica Ana Čigon, bo izbirala najboljši igrani film, občinstvo pa bo z glasovanjem izbralo najboljši celovečerni film.

Razkrili pa so že dobitnika rožnatega zmaja za najboljši slovenski kratki film. Prejel ga bo animirani film Alma, neuklonljiva ženska.