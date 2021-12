Junakinja Alma M. Karlin navdihuje z velikih panojev #foto

Celjanka Alma M. Karlin, svetovna popotnica, pisateljica in poliglotka, je v letih 1919-1927 prepotovala svet. Njen pogum in raziskovalni duh sta navdušila umetnico Saro Filipovič. Ilustracije z Almino junaško podobo razstavlja na velikih panojih v atriju Celjskega mladinskega centra.

Alma M. Karlin (1889-1950) je potovala sama in v takratni Evropi je bilo malo žensk, ki bi si v negotovih in izjemnih časih upale na tako dolgo in nevarno potovanje. Zaradi načina potovanja je Alma umeščena med največje popotnike vseh časov. A v času njenega bivanja v Celju niso znali ceniti njene drznosti in poguma. Sto let kasneje so nad njeno osebnostjo navdušeni mladi popotniki in umetniki.

Avtorica razstave Alma je Sara Filipovič. Foto: Ana Kovač

Umetnica, ki obožuje Almin karakter, slog in duh, je vizualna umetnica Sara Filipovič. Z Almo sta se našli že leta 2018, ko je Sara iskala način, kako bi v svoje delo vključila zgodovino Celja.

"Najprej sem želela vključiti celjske grofe, ki pa nekako niso delovali tako, kot sem si zamislila. Nikakor se nisem mogla poistovetiti z njimi, njihovo življenje je seglo predaleč v zgodovino. Tudi o nekaterih drugih, zgodovinsko pomembnih Celjanih sem razmišljala, a ni bilo kemije. Za Almo se mi zdi, da je našla mene in ne jaz nje. Ta lik je takoj funkcioniral, imel je karakter in kar sam klical, da ga postavim na ozadje mesta, da ga narišem," je razložila avtorica.

Alma M. Karlin je postavljena v Celje, včasih tudi pred stavbe, ki jih ni več. Tukaj se Alma sprehaja po kapucinskem mostu, ki je povezoval središče mesta in kapucinski samostan na Bregu. Foto: Ana Kovač "Verjetno sem se z njo lažje poistovetila, ker je ženska. Alma je takšen mali veliki človek z ogromnim srcem in močnim karakterjem. Občudujem njen pogum, radovednost in čut za soljudi."

Ravno takrat, ko je Sara razmišljala o risanju celjskih junakov, jo je po Alminih poteh okoli sveta mahnila Zala Bojović, ki je o svojem potovanju in Almi pisala blog. Ob njenih zapisih s potovanja je Sara ustvarjala umetniške vtise.

Foto: Ana Kovač "Za vsako obiskano destinacijo sem narisala razglednico z Almo v kraju, kjer je bila Zala. Zdelo se mi je, kot da Alma ponovno potuje po svoji poti." Zdaj se je njuno sodelovanje končalo, raziskovanje Alme in njuna povezanost pa ne.

Od leta 2019 Sara vsako leto izda tudi Almin koledar in ga opremi z razglednicami, ki ponazarjajo njeno ljubezen do potovanj. Prav tako je pripravila razglednice, majice in torbice. Izdelovati je začela tudi 3D-figuro po risani različici Alme.

Foto: Ana Kovač

Alma je predstavljena kot nekakšen risani junak v ilustraciji. "Najprej sem se naslonila na tisto, kar je najbolj očitno. Na Almin svojevrsten videz. Temna oblačila, klobuk, kovček in seveda značilna Almina pričeska. V figuri sem želela poudariti krhkost in drobno telo nadobudne popotnice. Nisem se posebej obešala na telesne napake, ki jih je imela. To me ni zanimalo. Predvsem sem želela ohraniti njene vrline ter odnos do družbe in sveta. Iskala sem nekakšen univerzalni jezik, s katerim bi se lahko sporazumevala, ne glede na to, v katerem geografskem, kulturnem in jezikovnem okolju bi se znašla."

Foto: Ana Kovač

Sara si je od nekdaj želela, da bi njeno Almo videlo še več ljudi, na še večjem formatu. Priložnost za razstavo je dobila v Celjskem mladinskem centru. Alma je postavljena na velike panoje in nalepke velikih oken v atriju centra.

"Odzivi so zelo pozitivni. Obiskovalce predvsem navduši izkoriščen prostora atrija, v katerega so postavljena dela, in pa seveda velikost formatov," je povedala umetnica.

Foto: Ana Kovač

Alma je nekoč zapisala, da mora človek imeti vsaj eno iluzijo in da je ta iluzija tudi razlog za njeno potovanje okoli sveta. Naj Almino potovanje ne bo utvara, slepitev, temveč navdih za korake k temu, kar želimo postati.