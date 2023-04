Pomembna novost v Cankarjevem domu

V Cankarjevem domu (CD) so odprli novo dvorano, poimenovano po svetovni popotnici in pisateljici Almi Karlin. Dvorana v petem nadstropju, ki se razteza na približno 400 kvadratnih metrih in s horizontalnim pasom oken omogoča panoramski razgled na zahodni del Ljubljane, bo namenjena predvsem umetnosti ter po potrebi tudi drugim prireditvam.

Ob odprtju so zbrane nagovorile predsednica republike Nataša Pirc Musar, ministrica za kulturo Asta Vrečko in generalna direktorica CD Uršula Cetinski.

Predsednica republike je izrazila veselje, da se nova dvorana imenuje po ženski, saj je, kot je dejala, pomembno, "da Slovenija ne zanemari polovice svojega potenciala, kar predstavljamo ženske", in dodala, da jih je tudi v kulturi veliko, "ki si zaslužijo mesto, pohvalo in podporo".

Ministrica za kulturo je povedala, da je dvorana Alme Karlin prva dokončana investicija ministrstva za kulturo v njenem mandatu. Izrazila je veselje tako nad poimenovanjem kot nad trajnostno vsebino dvorane ter dodala, da so se na ministrstvu zavezali, da bodo v vse svoje investicije in projekte vpisovali načela trajnostnega razvoja in pobude Novi evropski Bauhaus.

Izrazila je tudi veselje nad današnjim praznovanjem, saj je "na področju kulture vsako odprtje novega prostora za kulturo in umetnost svojevrsten praznik", ter nad vsem, kar bo sledilo – tako nad sodelovanji z ustvarjalci kot drugimi kulturnimi ustanovami.

Na mestu sedanje dvorane prej terasa

Kot je povedala generalna direktorica CD, je bila na mestu sedanje dvorane nekdaj terasa, ki je bila leta 2008 zaprta z okni. Prejšnje vodstvo je želelo tu urediti sejne sobe, ko pa je pred osmimi leti prevzela vodenja CD, so se odločili, da zgradijo dvorano, namenjeno umetnosti. Skoraj sedem let so porabili za pridobivanje sredstev oziroma "navduševanje odločevalcev, da jim pomagajo pri projektu", saj CD sam ne more ustvariti dovolj lastnih sredstev za pokritje vseh stroškov. "Pred letom dni je bil tukaj prazen prostor, brez napeljav, gretja in vsega, kar je potrebno za ton, video, luč, tako da pravzaprav ne moremo govoriti o prenovi, ampak kar o novogradnji," je poudarila.

Na vprašanje, ali je v CD še kak podoben prostor, ki bi ga lahko spremenili v dvorano, je pojasnila, da v tem trenutku podobnih prostorov ni, "a nikoli se ne ve", saj je CD zapleten objekt s površino 36 tisoč kvadratnih metrov. Pojasnila je, da sicer prostorom, ki niso namenjeni obiskovalcem, velikokrat poiščejo drugo namembnost, saj jim močno primanjkuje določenih prostorov, na primer skladišč. "Vendar menim, da bi zelo težko našli prostor še za osmi oder, v dvorani Alme Karlin je namreč sedmi oder CD," je pojasnila.

Dvorana bo namenjena predvsem umetnosti

Nova dvorana bo namenjena predvsem umetnosti, po potrebi pa tudi drugim, kongresno-komercialnim prireditvam. Po besedah Uršule Cetinski že sedaj prireditelji različnih simpozijev in strokovnih srečanj izkazujejo zanimanje, da bi dogodke pripravili v novi dvorani. Po mnenju generalne direktorice CD je sicer dvorana primerna predvsem za manjše gledališke dogodke, manjše koncerte in literarna srečanja. Za plesne dogodke denimo ni primerna, saj je oder premajhen in dvorana prenizka. Med prvimi dogodki v novi dvorani je napovedala zvočno instalacijo festivala Sonica.

Gradnja dvorane, brez opreme, je stala 530 tisoč evrov brez DDV. Kot je poudarila Uršula Cetinski, je dvorana Alme Karlin prva dvorana v zgodovini CD, ki je bila zgrajena "z mislijo na naš planet". V celoti jo je načrtoval arhitekt Petar Vidanoski, ki je pri izbiri materialov in elementov dvorane sledil načelom trajnosti in varovanja okolja; stoli so na primer narejeni iz recikliranih odpadnih plastenk.