Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo danes dalo predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), po katerem bi se RTV-prispevek usklajeval z inflacijo. Določa višino in način za financiranje manjšinskih programov. Finančni odbor pa bi imel pristojnosti za nadzor nad upravo. Pripombe je mogoče podati do 1. junija.

V skladu s predlogom se del narodnostnih programov financira iz sredstev državnega proračuna, in sicer iz sredstev urada za narodnosti. Letna višina tega financiranja ustreza osmim odstotkom zneska za RTV-prispevek, zbranega v preteklem letu, so navedli na ministrstvu.

Predlog nadalje opredeljuje pristojnosti finančnega odbora pri podaji soglasja upravi pri sprejemanju cenikov in drugih nadomestil za izvajanje tržne dejavnosti in izposojanje arhivskega gradiva. Finančni odbor bo nadzoroval upravo z vidika finančnega poslovanja, ekonomike in trženja, vključno z določanjem cen za tržno službo in ne bo v neposrednem razmerju do sveta zavoda. To pomeni, da bo morala uprava pred posredovanjem določenih gradiv pridobiti njegovo soglasje ali potrditev. Šele potem bo gradivo lahko šlo v odločanje na svet.

Orkestri in založniška dejavnost bodo po predlogu del javne službe. Glasbena produkcija po pojasnilu ministrstva vključuje dejavnosti, ki so neločljivo povezane z izvajanjem javne službe in so vključene v radijske in televizijske programe RTVS. Obsega studijsko produkcijo in snemanje glasbenih del, snemanje pomembnih javnih glasbenih dogodkov, ki so nato predvajani v okviru rednih programskih shem RTVS, pa tudi postopke tehnične obdelave posnetkov in njihovo arhiviranje za nadaljnjo uporabo v okviru izvajanja javne službe.

V glasbeni produkciji so zajeti simfonični orkester, Big Band RTVS, otroški in mladinski pevski zbor ter založniški oddelek, ki ustvarjajo visokokakovostne umetniške in ustvarjalne vsebine. Ti sestavni deli javne službe pomembno prispevajo k predstavljanju in promociji slovenske kulture, spodbujajo kulturno ustvarjalnost in varujejo svobodo umetniškega ustvarjanja, poudarja ministrstvo.