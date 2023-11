Rusija prepoveduje mednarodno gibanje LGBT zaradi "ekstremizma" #vŽivo

Poudarki dneva:



13.30 Rusija prepoveduje mednarodno gibanje LGBT zaradi "ekstremizma"

Ruske oblasti so v petek sporočile, da si prizadevajo za prepoved mednarodnega javnega gibanja LGBT zaradi njihovega "ekstremizma". To pomeni dodaten pritisk na liberalno usmerjene skupine, ki se je okrepil, odkar je Moskva napotila svoje vojake v Ukrajino.

Rusko pravosodno ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo, da je "vložilo upravno pravno zahtevo pri vrhovnem sodišču za uvrstitev mednarodnega javnega gibanja LGBT med ekstremistična gibanja in prepoved njegove dejavnosti v Rusiji".

Ob tem ni navedlo, ali si prizadeva za prepoved delovanja določenih skupin oziroma organizacij ali bo prepoved veljala širše, za celotno skupnost LGBTQ.

Rusija je doslej oznako za skrajneže že večkrat uporabila proti številnim organizacijam, ki se zavzemajo za določene človekove pravice, in opozicijskim skupinam ter na podlagi tega omogočila kazenski pregon njihovih članov.

Ministrstvo za pravosodje je "gibanju LGBT, ki deluje na ozemlju Ruske federacije" pripisalo "različne znake in manifestacije ekstremizma, vključno s spodbujanjem družbenega in verskega sovraštva". Narok na sodišču je razpisan za 30. november.

Organizacija Sphere, ki zastopa rusko skupnost LGBTQ, je do napovedi zelo kritična. "Ruske oblasti znova pozabljajo, da so člani LGBTQ ljudje," je povedala njena vodja Dilja Gafurova, ki ne živi več v Rusiji. "Ne želijo nas le izbrisati iz javnega prostora, želijo nas tudi prepovedati kot družbeno skupino," je dodala. "Gre za precej tipično potezo represivnih nedemokratičnih režimov – preganjanje najranljivejših," je še ocenila.

Od začetka ruske ofenzive na Ukrajino, ki jo Moskva pogosto prikazuje kot nujen boj proti zahodnim liberalnim vrednotam, je Rusija okrepila pritisk na skupnost LGBTQ. Julija je parlament prepovedal zdravstvene posege in upravne postopke, ki ljudem omogočajo spremembo spola.

12.50 Rusija napadla energetsko infrastrukturo Ukrajine

Ruske sile so ponoči napadle energetsko infrastrukturo na jugu Ukrajine, so danes sporočili iz ukrajinske vojske. Rusija je v napadu uporabila 38 brezpilotnih letalnikov, ukrajinske sile pa so jih uničile 29. Šlo naj bi za najobsežnejši napad od konca septembra, poročajo tuje tiskovne agencije. Napadi so se zvrstili v regijah Zaporožje in Odesa. Zaradi napadov je v upravni stavbi energetskega kompleksa v Odesi izbruhnil požar, ena oseba je bila ranjena. Požar so medtem že pogasili.

Na območju Zaporožja so prestregli štiri od osmih brezpilotnih letalnikov, je na telegramu sporočil vojaški poveljnik Jurij Malaško. V napadu je bilo zadete nekaj infrastrukture, izbruhnil je požar. Ranjenih ni bilo.

O napadih so med drugim poročali še z območja Kijeva in Hersona.

Ukrajinske oblasti sicer pričakujejo, da se bo Rusija pred zimo osredotočila predvsem na napade na energetsko infrastrukturo, kakor je bilo že lansko zimo.