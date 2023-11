Poudarki dneva:



10.42 Ukrajina v Hersonu izvedla več operacij na vzhodnem bregu Dnepra

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je v regiji Herson uspešno izvedla serijo napadov na vzhodnem bregu reke Dneper, ki je pod nadzorom Rusije. Ukrajinskim silam je tako uspelo osvoboditi nekaj območja in zagotoviti nadzor nad več mostišči. Medtem v regiji Doneck pri Avdijivki napredujejo ruske sile.

Tudi Rusija je prvič ta teden sporočila, da je Ukrajini uspelo zavzeti nazaj del območja na vzhodnem bregu Dnepra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske in ukrajinske sile so že eno leto v utrjenih položajih na nasprotnih bregovih Dnepra. Lokalni predstavniki, ki so jih nastavile ruske oblasti, so ta teden sporočili, da se je nekaj ukrajinskim vojakom uspelo prebiti na vzhodni breg, kjer pa so jih obdale ruske sile, ki jih obstreljujejo.

Ruske sile pa napredujejo na vzhodu države pri Avdijivki, je v četrtek sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Prepričani so, da skuša Rusija obkoliti mesto, obstaja pa tudi možnost, da jim bo uspelo prevzeti nadzor nad kemično tovarno, kjer proizvajajo koks in druge kemikalije. To bi predstavljajo močan udarec za Ukrajino, saj bi otežilo oskrbo sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razmere se spreminjajo tudi na Črnem morju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so se ruske sile umaknile z zahodnega dela Črnega morja v vzhodni del. "Rusija ne more več izkoriščati Črnega morja kot odskočno desko za destabilizacijo drugih regij v svetu," je dodal Zelenski.

10.38 Zelenski: To se še nikoli ni zgodilo. Rusi bežijo s Črnega morja in umikajo svoje ladje

Zelenski je dejal, da Moskva od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 blokira ukrajinska črnomorska pristanišča in uničuje njihovo infrastrukturo, kar povzroča motnje na svetovnem trgu s hrano. Toda, trdi ukrajinski predsednik, Ukrajina je od takrat porušila razmerja moči. Turčiji, Bolgariji, Romuniji in Moldaviji, državam ob Črnem morju ali ob njem, se je zahvalil za podporo.

"Uspelo nam je pokazati, da lahko sodelovanje držav črnomorske regije ob podpori partnerjev povrne stabilnost svetovnemu trgu hrane," je dejal na srečanju predstavnikov držav regije. "Dosegli smo takšno zaščito zahodnega dela Črnega morja, ki zdaj omogoča delovanje naših morskih izvoznih koridorjev," je dodal in poudaril nov pomen Donave.