17.40: Borrell: Cilj EU ostaja dobava milijona izstrelkov Ukrajini

16.15: Zelenski: Rusija krepi napade vzdolž fronte

14.50: Poročilo: Število žrtev min lani najbolj naraslo v Ukrajini

14.14: Rusija zaradi bojevanja v Ukrajini pomilostila morilca novinarke Politkovske

Cilj EU ostaja, da do marca prihodnje leto Ukrajini dobavi milijon topniških izstrelkov, je po današnjem zasedanju obrambnih ministrov v Bruslju povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Poudaril je, da izvajanje načrta za dobavo izstrelkov poteka.

"Dobava milijona izstrelkov ostaja politični cilj, ki smo ga določili skupaj s članicami. Je ambiciozen, a ostaja naš cilj, tako da si bomo še naprej prizadevali za njegovo izpolnitev," je povedal Borrell.

Borrell bo okvir EU za varnostna jamstva za Ukrajino sredi decembra predstavil voditeljem članic, že v začetku prihodnjega meseca pa bo o tem delegacija Evropske službe za zunanje delovanje v Kijevu razpravljala z ukrajinskimi oblastmi. Foto: STA ,

V okviru prvega stebra marca vzpostavljenega načrta, ki se je že končal, so članice iz lastnih zalog Ukrajini dobavile več kot 300 tisoč izstrelkov.

Drugi steber predvideva dobave streliva iz skupnih nabav držav članic. Doslej so naročile 120 tisoč izstrelkov, ki bodo dobavljeni še letos oziroma prihodnje leto, je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije.

Poudaril je, da se število dobavljenih izstrelkov hitro spreminja, saj je izvajanje načrta za dobavo milijona topniških izstrelkov v enem letu v teku.

S tem se je posredno odzval tudi na izjavo nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa, ki je pred zasedanjem dejal, da EU Ukrajini ne bo dobavila milijona topniških izstrelkov v enem letu.

16.15: Zelenski: Rusija krepi napade vzdolž fronte

Frontna črta na vzhodu in jugu Ukrajine se je v zadnjih mesecih kljub naporom obeh strani le malo premaknila. Potem ko je Ukrajina z večmesečno ofenzivo poskušala prebiti ruske obrambne črte, zdaj ukrajinska vojska beleži povečanje števila napadov na njihove položaje, je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski.

Ukrajinski predsednik je Doneck, Kupjansk in Avdijivko navedel kot kraje, v okolici katerih potekajo spopadi.

Zelenski se je odzval tudi na najnovejše ruske napade na mesto Herson, v katerih so bile v ponedeljek ubite tri osebe, rekoč, da ni bilo vojaške potrebe za njih. Foto: Reuters

Jermak je med obiskom v ZDA gostitelje opozoril, da Ukrajina nujno potrebuje rakete za zračno obrambo, da bi tako lahko zaščitili mesta, koridorje za izvoz žita in ključno infrastrukturo, ki so jo lansko zimo redno ciljale ruske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

14.50: Poročilo: Število žrtev min lani najbolj naraslo v Ukrajini

Zaradi min, zlasti protipehotnih, in eksplozivnih ostankov vojne (ERW) je bilo lani po svetu ubitih ali ranjenih 4.710 ljudi, je danes sporočil nadzorni organ s sedežem v Ženevi, Landmine Monitor. Število žrtev je zaradi vojne najbolj naraslo v Ukrajini, vendar so jih največ kljub temu zabeležili v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih nadzornega organa so 85 odstotkov lanskih žrtev min predstavljali civilisti, med katerimi je bila polovica otrok. Število žrtev je bilo sicer lani uradno manjše kot leto prej, ko so jih globalno našteli 5.544, vendar je to zmanjšanje po besedah urednika poročila Marka Hiznaya povezano z ogromno vrzeljo pri evidentiranju žrtev v Afganistanu.

Poročilo organizacije Landmine Monitor je objavljeno pred letnim srečanjem 164 držav podpisnic pogodbe o prepovedi min iz leta 1997. Ta prepoveduje uporabo, kopičenje zalog, proizvodnjo in prenos protipehotnih min, zahteva pa tudi zagotavljanje pomoči žrtvam ter odstranjevanje in uničevanje zalog. Edina, ki je pogodbo doslej kršila, je Ukrajina. Ta naj bi med vojno z Rusijo protipehotne mine uporabila najmanj enkrat, in sicer v mestu Izjum v regiji Harkov. Rusija, ki je od začetka vojne protipehotne mine postavila v 11 od 27 ukrajinskih regij, pa ni podpisnica pogodbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Foto: Guliverimage

Ob tem se je lani občutno povečalo predvsem število žrtev protipehotnih min, ki nevarnost za ljudi predstavljajo še dolgo po koncu oboroženih konfliktov. "Število žrtev, zabeleženih izključno zaradi protipehotnih min, se je povečalo (...) za nekaj več kot 50 odstotkov," je dejal soavtor poročila Loren Persi in dodal, da je bilo teh lani 628, leta 2021 pa 414.

Največ žrtev, tako protipehotnih min kot ERW, so lani zabeležili v Siriji, in sicer 834. Medtem je število žrtev najbolj naraslo v Ukrajini, kjer se je zaradi vojne povečalo za več kot desetkrat. Leta 2021 so jih v državi zabeležili 58, lani pa 608. Več kot 500 žrtev so lani našteli tudi v Jemnu in Mjanmaru.

14.14: Rusija zaradi bojevanja v Ukrajini pomilostila morilca novinarke Politkovske

Nekdanji ruski detektiv Sergej Hadžikurbanov, obsojen sodelovanja pri umoru preiskovalne novinarke Ane Politkovske, je bil pomiloščen zaradi bojevanja v Ukrajini, je danes sporočil njegov odvetnik. V Ukrajini naj bi se sicer borilo na tisoče ruskih zapornikov, lokalni mediji pa poročajo, da so nekateri po vrnitvi s fronte že zagrešili nove zločine.

Politkovska je bila znana po svoji ostri kritiki Kremlja, ruskega predsednika Vladimirja Putina in čečenskega voditelja Ramzana Kadirova. Leta 2006 je bila umorjena v dvigalu svojega stanovanjskega bloka v Moskvi. Foto: Guliverimage

"Hadžikurbanov je bil kot borec posebnih enot povabljen k podpisu pogodbe o sodelovanju v posebni vojaški operaciji. Ko se je pogodba iztekla, je bil s predsedniškim dekretom pomiloščen," je pojasnil njegov odvetnik.

Nekdanji detektiv je bil eden od petih, ki so bili obsojeni umora Politkovske, novinarke, ki je delala za časnik Nova Gazeta.

Politkovska je bila znana po svoji ostri kritiki Kremlja, ruskega predsednika Vladimirja Putina in čečenskega voditelja Ramzana Kadirova. Leta 2006 je bila umorjena v dvigalu svojega stanovanjskega bloka v Moskvi.

Kremelj je v petek priznal, da so za boje v Ukrajini rekrutirali zapornike. Tisti, ki se "s krvjo odkupijo za svoje zločine", pa so lahko tudi pomiloščeni, so dodale ruske oblasti.