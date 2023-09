Domnevno fiktivnih izobraževanj podjetja poslanca SDS se nihče ne spomni

Danes bi moral pred parlamentarno komisijo, ki jo vodi poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, pričati nekdanji direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, a se je sinoči opravičil, ker naj bi imel druge obveznosti.

Komisijo v njegovem primeru po besedah Šetinc Paškove zanimajo pojasnila o uredbi, s katero je vladni urad za komuniciranje ministrstvom naročil promocijo "nekih zadev". Današnja seja je bila sklicana že za april, vendar je bila dvakrat prestavljena, najprej na termin v maju, nato na zdajšnjega.

V enem letu poslanec SDS pozabil vse

Do zdaj je parlamentarna komisija, ki se osredotoča predvsem na financiranje največje opozicijske stranke pred zadnjimi volitvami, navedla več domnevno spornih transakcij. Med drugim izobraževanja ljubljanske svetniške skupine SDS v letih od 2019 do 2022, za katera je občina podjetju Geopolar, ki je bilo takrat v lasti poslanca SDS Zorana Mojškerca, plačala 41 tisoč evrov, kar v tem obdobju pomeni skoraj polovico vseh prihodkov.

Čeprav je od zadnjih nakazil minilo le dobro leto, se Mojškerc na zaslišanju komisije konec marca ni mogel spomniti, o čem naj bi mestne svetnike izobraževali, prav tako ne, kdo je ta izobraževanja izvajal. Ker jih je plačala ljubljanska občina, smo se za pojasnila zato obrnili nanje.

Na občini so povedali, da je po njihovih podatkih podjetje Geopolar za svetniško skupino SDS izvedlo več seminarjev o komuniciranju. "Skladno z navodilom o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana je bilo podjetje izbrano na podlagi zbiranja ponudb. Storitve podjetja Geopolar so vključevale: delo v dogovorjenem obsegu, praktične analize in ostalo. Nad izvedbo seminarjev od svetnikov svetniškega kluba SDS nismo prejeli reklamacij ali pritožb. Pravna podlaga za izplačilo je bila izvedba storitev, kar izkazujejo izstavljeni računi za izvedbo, ki predstavljajo verodostojno javno listino," so še dodali.

Na vprašanje, ali je zbiranje ponudb izvedla občina, so odgovorili, da je postopek "po navodilih vodje svetniškega kluba" izpeljal občinski uslužbenec. Svetniški klub je v tem času vodil Igor Horvat, ki je bil na volitvah jeseni 2022 tudi strankarski kandidat za župana.

"Ne dajem izjav," nam je na vprašanja o izobraževanju, ki naj bi ga za svetiško skupino SDS izvajalo podjetje Geopolar, vztrajno odgovarjal mestni svetnik SDS Igor Horvat. Foto: STA

Horvat nam v telefonskem pogovoru o izobraževanju ni želel povedati nič, prav na vsako vprašanje je odgovoril, da ne daje izjav. Šele ko smo mu poslali sporočilo z vprašanjem, ali je bil s temi izobraževanji kakorkoli povezan tudi poslanec SDS Anže Logar, ki je pred njim vodil svetniško skupino, nam je odgovoril, da ta takrat ni bil več mestni svetnik, ker je postal zunanji minister. "Jaz sem bil vodja svetniške skupine. Smo pa vedno izbrali najugodnejšega ponudnika za storitve na podlagi treh prejetih ponudb," je sporočil.

Neuradno zaslišan tudi Logar

A podatki govorijo nekoliko drugače: sodelovanje s podjetjem Geopolar se je začelo jeseni 2019, Logar pa je kot mestni svetnik po imenovanju za zunanjega ministra odstopil 21. aprila 2020. S tem je verjetno povezana tudi neuradna informacija, da je Logar še pred Mojškerčevim zaslišanjem pred preiskovalno komisijo nastopil kot tajna priča.

Mojca Škrinjar, mestna svetnica SDS v času, ko naj bi potekali seminarji podjetja Geopolar za svetniško skupino, pravi, da ni bila na nobenem izobraževanju in da o tem ne ve nič. Foto: STA ,

O izobraževanju smo se pozanimali tudi pri tedanji mestni svetnici SDS Mojci Škrinjar, ki nam je zatrdila, da se v prejšnjem mandatu, ko naj bi Geopolar organiziral seminarje za svetniško skupino, ni udeležila nobenega izobraževanja in da o tem ne ve nič.

Kako je krožil občinski denar?

Kot so ugotovili v preiskovalni komisiji, je podjetje Geopolar zadnje nakazilo v višini 5.680 evrov od ljubljanske občine prejelo oktobra 2022, ko ga je Mojškerc, ki je bil medtem izvoljen za poslanca, že prepisal na taščo Ladislavo Furlan. V podjetju, ki ga vodi Mojškerčeva žena, so znesek razdelili v tri nakazila: 400 evrov je romalo na Mojškerčev račun, 368 in 4.800 evrov pa na ženin račun. Polovico 4.800 evrov je nato ta dvignila, polovico zneska pa prenakazala Mojškercu, ta ga je v naslednjih petih dneh počrpal z gotovinskimi dvigi.