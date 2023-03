Pred preiskovalno komisijo DZ o sumih nezakonitega financiranja strank tudi poslanec SDS

Preiskovalna komisija se je danes osredotočila na podjetje Geopolar Zaščite in njenega nekdanjega lastnika in direktorja, sicer poslanca SDS Zorana Mojškerca. Po podatkih komisije so v podjetju Geopolar Zaščite v letih od 2020 do 2022 od Mestne občine Ljubljana (Mol) namreč skupaj prejeli skoraj 41 tisoč evrov sredstev, kar je pomenilo skoraj polovico prihodkov podjetja.

Ustanovitelj in direktor podjetja je bil do nastopa poslanske funkcije Mojškerc sam, zdaj pa je podjetje v lasti Mojškerčeve tašče, vodi pa ga njegova žena. Geopolar Zaščite sicer izdaja tudi medijska portala Utrip-Ljubljana in Notranjska.si. Urednik portalov je bil do nastopa poslanske funkcije Mojškrc sam, zdaj trdi, da te funkcije nima več.

Na večino vprašanj ni želel odgovarjati

Mojškerc na večino vprašanj komisije v zvezi s svojim nekdanjim podjetjem in medijskima portaloma ni želel odgovarjati ali pa se ni spomnil. Komisijo je med drugim zanimalo, zakaj je Geopolar Zaščite prejemal denar od Mola, pa tudi, ali si je Mojškerc sredstva podjetja prenakazoval na osebni račun ter ali je gotovino predal komu od vodilnih v stranki SDS, na primer predsedniku stranke Janezu Janši ali njenemu generalnemu sekretarju Borutu Dolancu.

"Nikomur," je kratko odgovoril Mojškerc. Zanikal je, da bi bila portala Utrip-Ljubljana in Notranjska.si ustanovljena za potrebe volilne kampanje SDS leta 2018, pa tudi, da bi imel Geopolar Zaščite pogodbo o sodelovanju z državnim Telekomom Slovenije.

Temu se je čudila predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek (Svoboda), saj je komisija na portalu Utrip-Ljubljana opazila oglase državnega telekomunikacijskega podjetja. Mojškerca je zato vprašala, kako to, da je Telekom oglaševal na portalu Utrip-Ljubljana, če pa s tem državnim podjetjem niso imeli sklenjene pogodbe. "Lahko, da je bil na delu kakšen heker," je Šetinčevi odgovoril Mojškerc in dodal, da ni strokovnjak za računalništvo.

Komisijo je v odprtem delu seje med drugim zanimalo tudi morebitno poslovanje med Mojškercem in Boštjanom Averjem, ki je bil eden od kandidatov stranke SDS za položaje v gospodarstvu. Aver je namreč do julija 2021 vodil Komunalno podjetje Logatec, kjer je bil Mojškerc do nastopa poslanske funkcije nadzornik.

Komisija je pridobila podatke o sodelovanju med Averjem in Mojškercem

Na vprašanje, ali je on sam ali pa njegovo nekdanje podjetje Geopolar Zaščite poslovalo z Averjem, je Mojškerc odgovoril, da je to poslovna skrivnost. "Aver je bil direktor Komunalnega podjetja Logatec, preden sem v tem podjetju postal nadzornik. Poslovno sodelovanje sva imela prej in tudi potem," je odgovoril.

Šetinc Paškova pa je Mojškerca opozorila, da je preiskovalna komisija pridobila mnenje Združenja nadzornikov Slovenije, ki med drugim ugotavlja, da bi morebitno poslovno sodelovanje med Averjem in Mojškercem lahko pomenilo težavo oziroma nasprotje interesov. Mojškerc je odgovoril, da je bil nadzornik v Komunalnem podjetju Logatec dvakrat, najprej je to poslal leta 2014 in zatem znova leta 2019. "V vmesnem času, tudi če sva sodelovala, ni bilo konflikta interesov," je odgovoril.

Preiskovalna komisija je sicer pridobila tudi podatke o sodelovanju med Averjem in Mojškercem, ki pa jih komisija ni želela razkrivati na odprtem delu seje, zato so jo zaprli za javnost.