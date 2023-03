Ministrstvo: Upravnih enot ne ukinjamo

Na ministrstvu za javno upravo zavračajo po njihovih navedbah zavajajoče informacije glede predvidene reorganizacije poslovanja in ukinjanja upravnih enot. V sporočilu za javnost so ponovno poudarili, da se dostopnost storitev za prebivalce ne bo zmanjšala in da upravnih enot ne ukinjajo. Poslanska skupina SDS je zaradi načrtovane reorganizacije upravnih enot namreč vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve. Poudarjajo, da predlog reorganizacije predvideva ukinitev upravnih enot in ne sledi potrebam prebivalstva in gospodarstva.

Navedbe županov in nekaterih strank ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik zanika.

"V sodelovanju s predstavniki lokalnih skupnosti se sledi cilju kakovostnih, hitrejših in učinkovitih javnih storitev za vse, pa tudi k boljšim pogojem dela za vse javne uslužbenke in uslužbence. K temu bo največ doprinesla tudi vzpostavitev zalednega poslovanja na način, ki bo temeljil na zadostnem številu dodatno usposobljenih uslužbencev, ki se bodo prioritetno ukvarjali z zahtevnejšimi zadevami," so navedli na ministrstvu.

SDS: Sprememba je korak k centralizaciji

Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko pa je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da je po informacijah poslanske skupine ministrstvo za javno upravo na prvi seji koordinacijske skupine za reorganizacijo upravnega poslovanja predstavilo predlog, da naj bi se število upravnih enot krčilo s trenutnih 58 na zgolj 12 po statističnih regijah, vse preostale upravne enote pa bi izgubile svojo samostojnost in bi postale zgolj izpostave. Po navedbah SDS bi teh 12 upravnih enot od preostalih 46 upravnih enot prevzelo reševanje zadev zlasti na področju tujcev in gradbenih zadev ter nekatere druge podporne naloge.

"V poslanski skupini SDS smo bili ob tej novici seveda naravnost zgroženi. Mi se namreč vseskozi zavzemamo za decentralizacijo Slovenije, ta korak pa gre ravno v nasprotno smer, k še večji centralizaciji Slovenije in seveda oddaljevanju upravnih postopkov, oddaljevanju dostopa našim državljanom in seveda našemu gospodarstvu," je dejala Lep Šimenkova.

Izpostavila je Upravno enoto Ptuj, ki zajema 15 občin in 68 tisoč ljudi, ter poudarila, da bi domnevna centralizacija nekatere prebivalce s tega območja, ki bi želeli pridobiti gradbeno dovoljenje, prisilila, da za to potujejo v tudi do 60 kilometrov oddaljeni Maribor. To se ji zdi skrajno neprimerno in vodi k podaljšanju upravnih postopkov.

Pomembno je hitro reševanje vlog, ne pa način

Optimizirano poslovanje bi bila za stranke upravnih enot še dodatna izboljšava, pravijo na ministrstvu, saj je v interesu strank predvsem to, da bo njihova vloga v čim krajšem času rešena, ne pa to, kako je organiziran sistem reševanja vlog v zaledju.

Ministrica je imenovala strokovni svet, ki je sestavljen zelo široko, iz predstavnikov občinskih združenj, županov, nevladnega sektorja, uradništva, torej predstavnikov državne uprave, tudi predstavnikov upravnih enot, gospodarske in obrtne zbornice.

Opozorila je, da imamo 58 upravnih enot, kot je bilo v prejšnji državi občin, in te upravne enote so tako po velikosti kot obremenjenosti zelo neenake. Na upravnih enotah danes beležijo velike zaostanke, predvsem na področju obravnav enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcev.

Vzpostavili bi zaledno poslovanje

Pri reorganizaciji poslovanja želijo po besedah ministrice vzpostaviti zaledno poslovanje, torej tiste storitve, ki se ne delajo pred strankami, temveč se postopke vodi za mizo. Želijo jih reorganizirati na način, da dobijo dovolj tako kritične mase ljudi, ki bodo to lahko počeli, pa tudi znanja in vsega na enem mestu. Povprečna starost skoraj 2.400 javnih uslužbencev je namreč 50 let, težave prinašajo nadomeščanje upokojitev in daljše bolniške odsotnosti.

Prve predstavitve rešitev pričakuje šele jeseni in takrat bodo iskali tudi politično soglasje glede teh podpornih služb.

Trenutno zastoje rešujejo s prerazporejanjem vlog

Preobremenjenost posameznih upravnih enot za zdaj rešujejo s spremembo zakona o državni upravi, ki omogoča prerazporejanja vloge med upravnimi enotami tja, kjer ocenjuje, da lahko vloge v razumnem roku tudi rešijo. "Prav v prejšnjem tednu sem tri tisoč vlog prerazporedila z Upravne enote Ljubljana po upravnih enotah po Sloveniji, v prihodnjem tednu bom 1.500 vlog prerazporedila z Upravne enote Maribor," je napovedala.

Ministrica pričakuje, da ministru za javno upravo ne bo več treba prerazporejati vlog, "ker se bodo te vloge lahko zbirale po vsej Sloveniji, reševale pa potem na nekaj mestih po Sloveniji".