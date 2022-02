Javna uprava stopa v korak s časom #video

Po besedah Koritnika omenjeno storitev od novembra poskusno izvajata upravni enoti Domžale in Ljutomer, ki sta do zdaj na ta način opravili 24 obravnav. Dosedanje izkušnje so dobre, zato so na ministrstvu začeli s testno fazo projekta. Če bodo izkušnje iz te faze dobre, bodo virtualno okno v prihodnjih mesecih postopoma vpeljali tudi v redno delo drugih upravnih enot, pa tudi drugih državnih organov, kot so centri za socialno delo, občine in podobno.

Nova storitev bo državljanom omogočila, da jim ne bo več treba fizično obiskati upravne enote, pač pa bodo lahko določene storitve opravili prek spleta. Gre za podoben princip, kot je že omogočen prek portala e-uprava, pri čemer bodo še dodatno prek videa komunicirali z javnim uslužbencem. "Tako se bomo na najboljši način približali storitvi v živo," je dejal minister na novinarski konferenci.

Storitve bodo postopoma širili

V trenutni fazi projekta je na ta način mogoče pridobiti splošne informacije in potrdila iz uradnih evidenc ter opraviti poizvedbo o konkretnem postopku, ki ga za stranko vodi upravna enota. V prihodnje pa bodo storitve postopoma širili, med drugim bo na ta način mogoče naročiti tudi osebne dokumente.

Po besedah ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča za uporabo storitve zadostuje spletni brskalnik, v katerem državljani na portalu eUprava izberejo želeno storitev in upravno enoto (za zdaj sta to le Upravni enoti Domžale in Ljutomer) ter termin, kdaj želijo opraviti storitev prek videoklica. Nato prejmejo potrebno povezavo. Ob pogovoru z javnim uslužbencem se prek kamere identificirajo z osebnim dokumentom.

Na ministrstvu se po besedah Andrijaniča zavedajo, da vsi državljani nimajo dovolj znanja za tovrstne storitve, zato je vlada pretekli teden v DZ poslala predlog zakona o spodbujanju digitalnih veščih, s katerim bodo še letos zagnali največji brezplačni program e-opismenjevanja.

S projektom virtualnega okna sicer po njegovih besedah uresničujejo "skupno vizijo digitalne in moderne Slovenije" ter sledijo trendom vsesplošne digitalizacije.

Koritnik je na virtualni novinarski konferenci odgovoril tudi na nekaj drugih vprašanj. Glede možnosti oddaje elektronskih podpisov v podporo kandidatnim listam za volitve je dejal, da zakon tega trenutno ne omogoča, so pa oblikovali delovno skupino, ki bo preučila, kakšne spremembe bi bile potrebne, da bi to možnost uvedli za naslednje volitve.

Glede delovanja aplikacije za e-naročanje je minister dejal, da so trenutno v preverjanju nadgradenj in posodobitev, ki jih je moral izvajalec narediti zaradi znanih težav z varstvom osebnih podatkov.